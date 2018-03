Hårdrockare till Östersjöfestivalen

Foto: JESSICA GOW / TT

Sångaren i hårdrocksbandet Hammerfall, Joacim Cans, kommer till Östersjöfestivalen i sommar. Det presenterades på onsdagen.

Joacim Cans kommer att framträda under festivalens sista dag.

Arrangörerna skriver om bokningen i ett pressmeddelande: ”Joacim Cans har varit medlem i Hammerfall sedan 1996. Bandet har under sin karriär sålt över två miljoner album, fått tre guldskivor, toppat den svenska albumlistan lika många gånger och turnerat runt i hela världen. Joacim nådde den breda publiken genom sin medverkan i olika TV-program som Melodifestivalen, Så ska det låta, Doobidoo, Fångarna på fortet och Körslaget där han tillsammans med sin kör tog hem vinsten. Han har också medverkat i Robert Wells konsertturné Rhapsody In Rock och ska nu alltså dela scen med honom igen under festivallördagens "Stjärnglans" där även Roger Pontare och Emmi Christensson ingår.”