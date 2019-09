Foto: Privat

Under en timme plockade 18 personer skräp i Gränum under söndagen. De vuxna och barnen hjälptes åt under skräpjakten, där plasten var det dominerande skräpet. Största fyndet var en plastbalja och det längsta var gamla snöpinnar. Annars hittade gänget med skräpjägare bland annat järnskrot, glasflaskor, aluminiumburkar, skor och cigarettfimpar.

Gränum var väldigt rent och snyggt påpekar de personer som deltog i plockandet av skräp. Om cirka tre veckor är det Kyrkhult som ska rensas på skräp.