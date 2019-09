Flera inbrott i fritidshus under helgen

Foto: JONAS EKSTRÖMER / TT

Fritidshusägare i Mörrum riskerar att mötas av en uppbruten dörr.

Under helgen anmäldes två inbrott.

Fritidshusägarna i området vid Valhallavägen i Mörrum kan ha haft ovälkommet besök i sina hus under helgen.

Polisen har fått in anmälningar om två inbrott, men risken finns att gärningsmännen kan ha tagit sig in i flera hus.

– Vi fick in den första anmälningen på fredagen. I det huset hade någon slagit eller sparkat in ett källarfönster och gått in den vägen, säger Michael Hesselberg, inre befäl vid polisen i Blekinge.

På lördag förmiddag anmäldes ytterligare ett inbrott i samma område. Gärningsmännen har troligen tagit sig in i hus som stått tomma under veckan och när ägarna kom möttes de av spåren efter inbrotten.

– Vi vet inte än vad som stulits ur de två fritidshusen, men vi kommer att göra en teknisk undersökning efter helgen och ägarna ska återkomma med en förteckning över det de blivit av med, säger polisen.