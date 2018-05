Festival i digital kreativitet

Montera in ett chip i händerna eller lyssna på representanter bakom världskända spelet World of Warcraft.

Det händer flera spännande saker på årets upplaga av Creative Coast Festival.

Foto: Staffan Lindbom

På fredag och lördag hålls den fjärde festivalen i digital kreativitet på Netport. Festivalen lockar varje år folk från hela världen, men det är få Karlshamnsbor som söker sig dit. Det hoppas dock Johan Toresson ändra på med ett spännande program med föreläsningar, utställningar och tävlingar.

Förutom att prata med Ricardo Biriba och David Luong från företaget Blizzard som står bakom det världskända spelet World of Warcraft kan besökarna bland annat lyssna på Fernanda Drumond från Gapminder. Stiftelsen grundades 2005 av Hans Rosling.

Under lördagen finns det också möjlighet att få in ett biochip i händerna där man kan programmera in sitt kreditkort, sin korttagg eller varför inte busskortet.

– Det är ungefär som ett riskorn och hittills har ett tiotal anmält sig, berättar Johan Toresson.

Sveriges, kanske också Europas äldsta, speltävling ska också genomföras. Det är ett 20-tal grupper med olika spelkoncept som gör upp inför branschdomare.

– Festivalen är för att umgås och ha kul. Gästerna kommer från hela världen, men i år hoppas jag att fler Karlshamnsbor trillar in och njuter av eventet,s äger Johan Toresson.