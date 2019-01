En 23-årig man misstänks för olaga frihetsberövande i Karlshamn under lördagskvällen. Han ska ha låst in sin fru och barn i en tvättstuga under drygt en och en halv timme. Kvinnan hade inte någon mobiltelefon med sig och kunde inte ringa efter hjälp. En polisanmälan har gjorts efter att mannen släppt ut familjemedlemmarna igen.