Extrem brandrisk över hela länet

Det råder redan extrem brandrisk över Blekinge.

Men det väntas bli ännu värre.

– Det finns inte en regndroppe i sikte, säger brandingenjör Magnus Kärvhag.

Foto: Viktoria Nimlin

Sedan en tid tillbaka råder det eldningsförbud i hela Blekinge. Det är extremt torrt och risken för spridning om det börjar brinna är stor. Något som Blekinges räddningstjänster, försvaret, brandflyget, länsstyrelserna och samtliga kommuner uppmanar alla invånare att ta på största allvar.

– Jag har aldrig varit med om att det varit så här varmt och torrt i maj och det ser inte ut att avta. Det finns inget regn i sikte och på söndag ska det bli 36 grader, säger brandingenjör Magnus Kärvhag.

De brukar mäta brandrisken i en skala mellan ett och fem. Nu är den på sex. Gränsen på fem motsvarar 28 graders värme. Gränsen har även passerat den värme som var vid den stora katastrofen i Västmanland 2014.

Det är absolut skarpt läge. Det innebär att samtliga aktörer är rustade och har höjt sin beredskap. Brandflyget är uppe två gånger per dag och försvaret kopplas in vid behov. Räddningstjänsten beordrar in personal, vilket bland annat innebär att även deltidsbrandmännen som inte har jourtid också kan kallas in.

– Vi har samverkansmöte dagligen där vi tolkar brandrisken och prioriterar resurser vilket just nu bland annat innebär att vi i stället för att skicka två styrkor som är normalt nu skickar tre, säger Magnus Kärvhag.

– Det är oerhört viktigt att vi invånare gör kloka val just nu. Vi måste tänka till och vara medvetna om vårt eget beteende, säger Malin Lind Mattsson, försvarsdirektör på länsstyrelsen och fortsätter:

– Engångsgrillar är absolut no, no, nu.