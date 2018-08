En pojke som går i åttan på Österslättskolan blev misshandlad mitt under skoltid på tisdagen. Plötsligt under lektionen öppnas dörren till klassrummet och in kommer en 18-årig man farande. Läraren protesterar mot besöket, men trots det lyckas 18-åringen ta sig fram till pojken och ge honom en örfil. Därefter lämnar han lokalen. Händelsen är polisanmäld och det finns flera vittnen till det inträffade.