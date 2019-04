Döms för att ha lurat åldring på 300 000 kronor

300 000 kronor försvann från 83-åringens konto.

Nu döms hans 24-årige vän till villkorlig dom för grovt bedrägeri.

Två andra män döms för att ha låtit pengarna passera via deras konton.

Det har gått 2,5 år sedan den äldre mannen i Karlshamn drabbades av bedrägeriet.

83-åringen hade lärt känna 24-åringen när han var kund till företaget där 24-åringen praktiserade.

Efter hand blev han erbjuden hjälp med privata ärenden.

– Han var hemma hos mig några gånger, hjälpte mig att köpa en dator en gång, och ja, fanns där medan jag gjorde bankärenden, berättade 83-åringen när rättegången hölls i Blekinge tingsrätt för ett par veckor sedan.

När den äldre mannen slog in sin kod i bankdosan ska 24-åringen ha vänt ryggen till. Så uppfattade i alla fall 83-åringen det.

Men en dag var bankdosan borta – och kort efter det upptäckte den äldre mannen att fonder för 420 000 kronor hade sålts av. Dessutom hade 300 000 kronor från hans konto förts över till en 25-årig man.

Polisens utredning visade sedan att 225 000 kronor sedan förts över från 25-åringens konto till 24-åringens storebror.

Alla tre männen åtalades – 24-åringen för grovt bedrägeri och hans bror och 25-åringen för grovt penningtvättsbrott.

24-åringen förnekade under rättegången all kännedom om de 300 000 kronorna. 25-åringen sa å sin sida att han varit inne i ett tungt drogberoende och hade ingen aning om vem som använt hans konto. Storebrodern sa sig ha varit inne i svårt spelmissbruk, att pengar flöt in och ut och att han inte riktigt vet var just de här kom ifrån.

Nu döms i alla fall alla tre mot sitt nekande.

24-åringen döms för grovt bedrägeri till villkorlig dom och 100 dagsböter á 200 kronor.

Storebrodern får samma påföljd för grovt penningtvättsbrott.

25-åringen döms till skyddstillsyn.

Tillsammans ska de även betala tillbaka pengarna till den drabbade.