De utlovar en rockig julshow

Foto: Ken Skoglund

The Refreshments kommer tillbaka till Karlshamn. Den 14 december spelar bandet på Stadsteatern.

Den 14 december blir det en julshow i rock'n rollens tecken i Karlshamn. The Refreshments är för 17:e året i rad ute på en julturné.

– Det är egentligen inte så stor skillnad nu mot för 17 år sedan. Det är i stort sätt samma upplägg men i år har vi med oss The Baskery som gästartister, säger Joakim Arnell, sångare i The Refreshments.

– De var med för 16 år sedan men då hette de Slaptones. Det kändes som att det var dags igen. Då spelade de före oss, nu har vi mycket mer samarbete, en del ihop, en del var för sig, säger han.

Joakim Arnells egen favorit på repertoaren är ”I´m the real santa”.

– Den kör vi. Den fick fart när Disney plockade upp den till sin julfilm ”The Santa Clause 3: The Escape Clause”.

The Refreshments förstärks på scen av blåsarna i The X-Mas Horns.

– Det blir lite extra drag.

Senast bandet spelade i Karlshamn var i somras under Östersjöfestivalen.

– Då såg vi vilken fin stad det är. Nu kan publiken förvänta sig mycket rock'n roll och drag, precis som namnet på showen ”Rock'n Roll X-Mas” avslöjar. Det blir ett varierat inslag. Lite Elvis, lite Chuck Berry.

Även The Bands ”Christmas must be tonight”, spelas.

– Den är också en av mina julfavoriter just nu, säger han.

The Refreshments fyller 30 år i år, något som firades i höstas.

– Vi hade kalas i Gävle den 28 september, på dagen 30 år efter vårt första rep. Då vi bjöd in gamla medlemmar, spelade, åt och drack. Det var en trevlig fest och vi fick vår 13:e guldskiva.

Redan nu finns planer på en ny julskiva, bandets fjärde.

– Jag kan inte lova 30 år till, men 10-20 om det finns intresse, säger Joakim Arnell.