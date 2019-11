Dansscenen fick fart på politikerna

Foto: Bo Åkesson

Politikerna sjöng dansscenens lov.

Och debatterade musikskolans framtid.

Det var ett fullmäktige välkryddat med kultur.

Först när det näst sista ärendet, M, L och KD:s interpellation om dansscenen i Lokstallarna, togs upp av fullmäktige tog debatten fart. Moderaten Magnus Gärdebring ifrågasatte bristen på klara besked om ekonomin och gick grundligt tillväga. Närmare 16 minuter senare fick fullmäktiges ordförande Marie Sällström (S) påpeka att han vida hade överskridit den tillåtna talartiden. Men han dristade sig till att göra några politiska danssteg innan ordföranden i kulturnämnden, Lena Sandgren (S), fick ta över debattiden.

– 2019 får bli ett pilotår, då vi får utvärdera formerna för dialog och vilka kostnaderna blir, säger hon.

Lena Sandgren underströk att kultur- och bibliotekschefen hade god kontroll över att den miljon som fanns till förfogande inte överskreds. Kommunalrådet Per-Ola Mattsson gick också upp i talarstolen till försvar för länets enda dansscen.

– Det är lättare att vara emot, än att vara för. Det är lättare att säga nej, än att säga ja, säger han.

Foto: LENA EHRING

Magnus Gärdebring underströk att han inte var emot en dansscen, men att han ville ha svar på sina frågor, om bland annat driftskostnaden för nästa år. Oppositionskollegorna, Britt Jämstorp (KD) och Bodil Frigren Ericsson (L), gav honom stöd.

– Det är en stor ära för Karlshamn att ha en dansscen, men är det rätt läge? Vi har en budget som måste gå ihop, säger Britt Jämstorp.

Under måndagskvällens fullmäktigemöte klubbades också den nya utbildningsnämnden, som startar sin verksamhet från och med den 1 januari nästa år. Björn T Nurhadi (SD) tyckte att kunskapsnämnden var ett mer passande namn, men fick inte en majoritet med sig. Till ordförande i nämnden valdes Jan-Åke Berg (S), som är ordförande i nuvarande nämnden för barn, utbildning och skola (bus) till och med nyårsafton.

Foto: Peter Nyberg

Han fick ge sig in i den debatt som uppstod om musikskolans framtid när Lars-Olof Larsson (KD) tog till orda under den punkt som rörde ett reviderat reglemente för kulturnämnden. Det är nämligen den nämnden som ska ansvara för musikskolan efter årsskiftet. KD-ledamoten ville ha kvar musikskolan under utbildningsnämndens paraply och varnade även för att göra den till en kulturskola.

– Musikskolan är väldigt viktig för Karlshamns invånare, säger Lars-Olof Larsson.

Jan-Åke Berg underströk att musikskolan inte ska avlövas och att den ärt en mycket större spelare i kulturnämnden.

– I den utbildningsnämnden blir den bara en liten del, säger han.

”Ska du ut på hal is nu?”

Ett udda ärende var beslutet att skrota planerna på en plast-is på Väggarinken. Det var för drygt sju år sedan som fullmäktige tog beslutet att isen på rinken skulle ersättas med plast-is när den nya träningshallen vid Jössarinken byggts. Magnus Gärdebring var emot förslaget då och var glad att det plockades bort nu. Karlshamn hade blivit erbjuden att ta över Växjös is för en krona påminde han om.

– Det är ett klokt beslut vi fattar i dag, men ett mindre klokt beslut vi fattade då, säger han.