Dags för årets vårsoaré

Årets vår med ABF-kören äger rum på söndag kväll. Temat är ”med blekingar i musiken˝.

Konserten i Lokstallarna kommer att fyllas med innehåll av poeter, textförfattare, kompositörer och arrangörer från Blekinge. Bland annat blir det sånger som grundar sig på Harry Martinsons texter. Mats Frimodig, Olofström och Lars Jerrhag, Karlshamn, har tonsatt dem.

Sölvesborgsförfattaren Per Nilsson bidrar med en text, som Stefan Nilsson har tonsatt. Alice Tegnér, uppväxt i Karlshamn, kommer också att representeras med ett antal sånger ur hennes digra musikskatt. Sedan finns Karl-Fredrik Jehrlander, född i Karlshamn, en mycket aktiv körarrangör, också med. Han kommer att representeras med Hasse & Tages ”Men tiden går” (As Time Goes By) i original.

Povel Ramels ”Sorglösa brunn” är ytterligare ett nummer. Det är arrangerat av Arne Hagberg, körens mångårige ledare, bortgången 2010. Karlshamnsläkaren Bengt Ljungströms tonsättning av en kinesisk text, översatt av Erik Blomberg, ingår också i repertoaren.

Kören kommer också att framföra ”Can´t Stop the Feeling”, som Johan ”Shellback”Schuster, Karlshamnsbördig, gjort text och musik tillsammans med Max Martin och Justin Timberlake. Dirigenter och repetitörer är Gunnil Bengtsson och Carina Forsman.