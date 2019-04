Blekinge: Ny musikfestival i sommar

Foto: LENA EHRING

I sommar är det premiär för en ny musikfestival på restaurang &Vin.

Bland artisterna finns Emil Assergård.

Tvådagarsfestivalen One Wknd Only blir ett nytt inslag under Östersjöfestivalen i vecka 29 i juli. Arrangörer är krögarfamiljen Berg och ännu hemliga aktörer.

– När vi har haft arrangemang på &Vin har intresset varit stort. Vi har känt att vi vill göra något ännu större och därför gör vi nu den här storsatsningen med en musikfestival, säger Fredrik Berg som driver flera restauranger i Karlshamn.

One Wknd Only arrangeras fredagen och lördagen i vecka 29. &Vins inomhusscen kompletteras med en stor utomhusscen och ett festivalområde som fylls med barer och matservering. Ett mattorg med street food och gästande restauranger från Stockholm utlovas.

Flera kända artister sägs vara bokade, vilka presenteras i nästa vecka. Klart är dock att den svenska musikern och låtskrivaren Emil Assergård gästar One Wknd Only.

– Artisterna som vi har bokat in riktar sig till de yngre generationerna, men samtidigt vill vi vara en mötesplats för alla generationer.

Tanken är att musikfestivalen ska bli årligt återkommande. Fredrik Berg ser fram emot att erbjuda publiken något nytt.

– Det här är något vi har velat göra länge och det känns redigt roligt för att använda ett Blekingeuttryck. One Wknd Only ska synas utanför Blekinges gränser, säger Fredrik Berg.