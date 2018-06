Bil rullade in i brandstation

Foto: Pontus Lundahl/TT

Under onsdagsförmiddagen rullade en bil in i Karlshamns brandstation. En man i 60-årsåldern hade parkerat bilen som satts i rullning av sig själv och kört in i brandstationen. Olyckan orsakade inga personskador.

Polisen åkte till platsen och upprättade en anmälan och enligt anmälan är porten totalförstörd och obrukbar. En brandbil innanför porten har fått vissa skador på utrustningen i fronten. Mannens bil har också vissa skador i fronten.

Mannen blev bötfälld på plats under lagen ”Stannande eller parkering av fordon utan att vidta sådana åtgärder att fordonet hindras att komma igång av sig själv”.

Händelsen inträffade strax innan klockan 11 på förmiddagen.