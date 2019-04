Bank satsar på modernare kontor

Foto: Bo Åkesson

Nordea gör en satsning på modernare kontor.

Det innebär att verksamheten flyttar en trappa upp i gamla Televerkshuset.

Fastighetsägaren räknar med att få en ny hyresgäst i bottenplanet.

Det var 1994 som Nordea flyttade från andra sidan torget till den nuvarande lokalen, som ligger i det pampiga gamla Televerkshuset hörnet av Kungsgatan och Christopher Schrödersgatan. Håkan Samuelsson, bankchef med ansvar för företagskunder i Blekinge, Kronoberg och Kalmar län, kom dit fyra år senare.

– När jag började i banken satt det tolv personer här, säger han.

Nu är det cirka 20 anställda på banken och arbetsrollerna är mycket förändrade under dessa år. Inte minst digitaliseringen har förändrat mycket för banken och dess kontakt med kunder.

– Det personliga mötet är fortfarande viktigt för oss, men de digitala tjänsterna efterfrågas allt mer, säger Emmelie Thomasson, kontorschef i för Nordea i Karlshamn.

Omkring 40 procent av de möten som banken har med sina kunder sker online i dag. I de nya lokalerna kommer det att finna särskilda arbetsplatser för sådana möten. I en hörna ska kunder utan datorer kunna utnyttja bankens dator för att göra egna ärenden via nätet. Där ska även vara rum där kunder kan ha personliga möten med bankanställda.

Fastighetsägaren, Benny Nilssons Byggnads AB, står för ombyggnaden. Vd Hans Nilsson gläds över att få bygga om lokalerna åt banken. I dag har banken företagsrådgivning där. De nya lokalerna ska vara 375 kvadratmeter stora.

Den 12 april ska det hållas ett möte och i maj sätter ombyggnaden om. Den 1 oktober är det tänkt att Nordea ska flytta upp en trappa. En viktig del i ombyggnaden är den hiss som ska sättas in via den nya bankentrén via Christopher Schrödersgatan.

– Nu har vi 530 kvadratmeter på bottenplan, som vi hoppas hitta en ny hyresgäst till, säger Hans Nilsson.

Håkan Samuelsson lovade också kolla läget med några av de kontakter som han har angående ny hyresgäst i huset.

– Många företag vill flytta till Karlshamn, men det saknas lokaler centralt, säger han.

När banken lämnar bottenplan kommer bankfacken och bankvalvet att försvinna. Kunderna kommer att erbjudas att få köpa egna säkerhetsskåp istället. Det finns heller inga kontanter på banken sedan cirka fem år tillbaka.

Fakta Om fastigheten Den gamla Televerksfastigheten är bygd 1913. Den är på totalt 3 500 kvadratmeter. Fastighetsägare är Benny Nilssons Byggnads AB sedan början av 2000-talet. Några andra hyresgäster är Läkarhuset, Telia och Arkitekt Anders Törnqvist. Visa mer...

Foto: Bo Åkesson