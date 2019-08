Glädjebesked för tågpendlare - stambanan öppnas på onsdag

I fredags kom beskedet att det sannolikt skulle ta åtminstone en vecka innan trafiken på södra stambanan åter var öppen för trafik. Under helgen har arbetet gått över förväntan snabbt och det ser ut som att trafiken kan öppnas redan natten mellan tisdag och onsdag

Foto: Andreas Örwall Lovén

– Återställningsarbetet har flutit på väldigt bra. Det är entreprenörerna som gör ett hästjobb, säger Annika Canaki, distriktschef för underhåll vid Trafikverket.

Den kraftiga branden intill spårområdet förra onsdagen satte Trafikverkets logistiska förmåga på dess spets. Specialmaterial och arbetskraft hämtades från andra underhålls– och nybyggnadsarbeten från hela landet. Arbetet gick snabbt in i treskift, med trettio personer på varje skift. Det har lönat sig. Landets kanske viktigaste trafikpulsåder, södra stambanan, kommer åter att vara öppen för gods– och persontrafik efter midnatt mellan tisdag och onsdag. Om den nya prognosen håller i sig, vill säga.

– Stambanan öppnas både uppspårs och nedspårs, liksom Blekingebanan, som passerar Kristianstad, säger Annika Canaki.

Tidplanen för när trafiken släpps på är differentierad. Trafiken västerut, längs Skånebanan, och Markarydsbanan öppnas på lördag. Skadade uppställningsspår ligger ännu senare i prognosen, men dessa spår påverkar inte trafiken.

Just nu, under måndagen, pågår bland annat arbetet med kontaktledningsjustering. De båda skadade bryggorna har lyfts bort och ersatts av nya. Även där pågår viss justering. Under helgen har man arbetat intensivt med att byta skadade slipers.

– Arbetet med att löda skadade signalkablar har kommit väldigt långt. Spåren måste också justeras. Det är fortsatt väldigt intensivt arbete, säger Annika Canaki.