Tyske mittbacksstjärnan skadad

Bayern Münchens försvarsgigant skadade sig på torsdagens träning och även om Löw inte utesluter att den 65-faldige landslagsmannen hinner bli återställd, ser han det som mindre sannolikt att Hummels spelar.

– Han var inte bättre vid lunch i dag och han kan inte träna, säger Löw på presskonferensen på Fisjt-stadion.

Troligen ersätts Hummels av Niklas Süle, klubbkompis i Bayern München.

– Vi behöver bra huvudspelare vid fasta situationer, säger Löw och där kommer den 195 cm långe 22-åringen väl till pass.

Lagt förlusten bakom sig

Löw har lagt mycket tid åt att analysera 0-1-förlusten mot Mexiko. Enligt honom har truppen lagt den matchen bakom sig. Mot Sverige vill han se det Tyskland som ofta bländat fotbollsvärlden, som tog VM-guldet 2014, vann Confederations Cup förra sommaren och som sprang genom kvalet.

– Jag har sagt till laget att de viktigaste verktygen vi har är energi och kroppsspråk. Dessa saknades mot Mexiko. Vi hade inte det självförtroende vi brukar ha. Det behövs nu, det är en nödvändighet, ett krav. VM handlar om passion, att försvara med alla krafter när det behövs. Inställningen är väldigt viktig och att ta de chanser man får.

Han varnar för Janne Anderssons Sverige, som han ser som en väl sammansvetsad enhet där alla gör allt för varandra.

"Väldigt passionerade"

– Sveriges styrka är försvaret, de är väldigt passionerade och oerhört välorganiserade. Tittar man på deras matcher under två år så är det 0,5 mål per match de släppt in. De är vana att inte släppa in mål men vi är också vana vid att spela mot lag i försvarsställning och vi måste komma runt det.

– Vi måste ta löpningar, inte bara lyfta in bollen. Då kommer Sverige att säga "danke" för i huvudspelet är de trygga.

Löw vill inte peka på några enskilda spelare i Sverige som imponerar på honom.

– Man behöver inte ge några varningar för individer utan för laget som helhet. När Sverige går ut på planen är det en väl sammanhängande enhet. Alla jobbar för laget och för lagets mål. I försvaret ger man allt. Det är ett lag som kan uppnå maximal nivå. Sammanhållningen och deras mentala inställning är deras styrka.

– Vi ledde med 4-0 (VM-kvalet i Berlin 2012) och de lyckades ta sig tillbaka till 4-4. De har en stark mentalitet.