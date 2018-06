Svenske spionen tror på annat Tyskland

Mexiko hittade snabbt nycklarna mot det tyska världsmästarlaget och vann öppningsmatchen med 1-0.

Då var en av nycklarna att få bort Toni Kroos uppspelsfot.

Men det är inget som Sverige, enligt spionen Roger Sandberg, kommer att kopiera i matchen på lördag.

– Vi har pratat om att Toni Kroos är viktig i deras anfallsspel, men vi är inte Mexiko. Vi har andra sätt som vi jobbar på, säger han.

– Vi ska nog hitta en nyckel på hur vi ska få hans roll att bli lite mindre.

"Överraskade"

Riktigt hur landslaget ska ta sin an Kroos & Co vill inte Sandberg gå in på.

Men han nämner att Tyskland har haft stora problem med defensiva omställningar - ett mönster som visade sig redan i träningsmatcherna innan VM - och att det generella spelet har sett ovanligt stillastående ut.

Den senare analysen var förvånande för Sandberg.

– Det var det som överraskade mig. Tyskland är det landslag som med ett bollinnehav egentligen har bäst fart i sitt spel. Det visade de inte mot Mexiko. Men jag har också sett matcher där de har visat det, så jag vet att det finns där, säger han.

Ett annat Tyskland

Trots det räknar spion Sandberg - som har sett fem matcher lajv och har ytterligare fem, sex i landslagets analysprogram - att Tyskland kommer vara betydligt bättre än vad de var i öppningsmatchen.

– Jag förväntar mig inte att det kommer se likadant ut, för det här får de säkert ordning på, säger han.

Och för Sverige handlar allt om att sätta grunderna, det vill säga ett bra försvarsspel för att därifrån sätta in offensiva stötar i form av kontringar eller olika kombinationsspel.

– Vi behöver spela ett bra försvarsspel. Vi kommer möta ett lag som med stor sannolikhet kommer ha ett stort bollövertag. Naturligtvis kommer det ställa krav på vårt försvarsspel. Det är egentligen huvudfokus, säger Roger Sandberg och lyfter fram den svenska försvarsnyckeln.

– Det kollektiva försvarsspelet, att vi gör det som ett lag, att det funkar i lagledarna. Att vi är tajta och verkligen jobbar som ett lag.