Lindelöf om vikten av att leva i en bubbla

Nilsson Lindelöf är sett till klubbtillhörighet den mest meriterade och internationellt sett mest kände spelaren i ett landslag som just nu ger svenska folket fotbollsfeber. 300-miljonersövergången från Benfica till Manchester United var en av förra sommarens stora affärer i klubbfotbollen.

Men själv ger han intryck av att vara en kändis som helst vill vara en doldis.

Sedan landslaget kom till VM-basen i Gelendzjik har Nilsson Lindelöf hållit sig utan medierna bäst han kunnat, men inte för att han har något egentligt emot att prata.

"Passar mig bäst"

– Det passar mig bäst och jag hoppas att alla kan respektera det. Vi är här för att spela fotboll och nu står jag här i dag. Det är inget speciellt så, men jag vill fokusera på VM.

– Jag gjorde mycket media och sådana saker inför VM och kände till VM att jag ville gå in i min lilla bubbla och ladda batterierna, allt för att göra det så bra som möjligt för laget och för Sverige. Det är mest det, säger han.

So far, so good. Eller för att citera målvakten Robin Olsen:

– Jag har inte spelat med bättre mittbackar.

Nilsson Lindelöf och Andreas Granqvist etablerade sig i kvalet som ett formidabelt mittlås i landslaget, ett sådant som Sverige letade efter i flera år.

Mot Mexiko var de snudd på felfria.

– Vi har ett väldigt bra samarbete. Jag tror att han och jag kan lära olika saker av varandra. Ibland tänker vi lite olika, men oftast lika.

Röt till mot Larsson

Granqvist, lagkaptenen, är den verbale ledaren som styr och ställer medan Nilsson Lindelöf är den mer följsamme. Men 23-åringen har också temperament, något Sebastian Larsson fick erfara på Centralstadion i Jekaterinburg.

– Jag blev lite irriterad på honom, jag tyckte att han fokuserade på lite fel saker, fastnade lite. Då var jag tvungen att ryta till lite på honom. När jag känner att jag måste ta ansvar, tar jag ansvar. Just i går kände jag att jag var tvungen.

Åttondelsfinal väntar mot Schweiz i S:t Petersburg på tisdag och mittbacken lär lägga ännu ett skyddande lager runt sin bubbla. Hur det är att uppleva ett VM är sådant han får reflektera över den dag det hela är över, när den dagen nu kommer för ett lag där inget tycks omöjligt.

Ha god koll

– När jag lever i min bubbla tänker jag inte så mycket på sådana saker utan på mina prestationer. Det är mest några timmar efter matchen man tänker på att man får uppleva ett världsmästerskap. Det är många som drömmer om det.

Schweiz?

– Jag har sett några matcher, men vi kommer att gå igenom Schweiz med laget och jag kommer att ha god koll på många schweiziska spelare.

Vad betyder det för Schweiz att försvararna Stephan Lichtsteiner och Fabian Schär är avstängda mot er?

– Jag har inte så bra koll på dem, men det är klart att det aldrig är bra att tappa två ordinarie försvarare och det är väl det enda jag kan säga om det.