Hondas renässans har gett Japan drömläge

Må så vara att grupp H kändes som den kanske ovissaste i hela VM inför turneringen. Men det var nog ändå få som trodde att Japan skulle stå där de nu gör när gruppspelet går in i sin sista dag.

Minst en poäng mot ett redan avhängt Polen räcker för att säkra avancemang till åttondelsfinal.

Det utmärkta utgångsläget kan de tacka Keisuke Honda för. Det var han som gjorde det där viktiga 2-2-målet mot Senegal.

– Att veteranerna ordnade målet gör mig lika glad som om jag själv hade gjort målet. Honda har man ju verkligen väntat på ska kliva fram. Han är ju mannen som "är älskad av VM", säger en annan veteran, Yuto Nagatomo, till japanska Sportsnavi inför mötet med Polen.

Var petad

Det var ett historiskt mål. För det första blev Honda den första japanen att göra mål i tre raka världsmästerskap. Han blev också Asiens främste VM-målskytt genom tiderna när han gick upp på fyra mål totalt.

– Att på det här sättet få prestera i raka mästerskap är jag väldigt glad för. Sedan hade jag ju velat komma in vid ställningen 1-1 och skjutit in tre poäng. Eftersom det inte blev seger så måste vi prestera även i sista matchen. Men det är så ett VM är, säger Honda till Sportsnavi.

Likväl är det ändå en stor, positiv, scenförändring från hur det såg ut för ett år sedan.

När Japan säkrade VM-biljetten i augusti förra året så satt Keisuke Honda och beskådade allt från bänken. Den japanska favoriten var petad, inte kompatibel med förbundskaptenen Vahid Halihodzics spelidé. Med bosniern vid rodret såg det också ut att vara tveksamt om Pachuca-spelaren skulle få en VM-biljett. I stället blev det Halihodzic som inte fick det.

Frejdig Samaradrabbning

Bara två månader innan avresan till Ryssland så fick förbundskaptenen sparken efter dåliga resultat. In kom förbundskaptenen från OS 1996, Akira Nishino, som brandsläckare. In, tillbaka, kom också med det gamla gardet. In kom Honda. Och laget, må så vara att det colombianska röda kortet efter tre minuter i premiären gav dem en drömstart, har under veckorna i Ryssland visat kvaliteter de inte visat på år.

Om Japan gör sitt även mot Polen så står kampen om den andra åttondelsfinalsbiljetten mellan Senegal och Colombia, som möts i en direkt avgörande match i Samara. En match som, sett till hur frejdigt och offensivt glatt lagen spelat hittills, nästan garanterat inte kommer sluta mållös.