Viktor Banke: "Jag säger vad jag vill och är trygg med det"

Viktor Banke

Namn: Viktor Banke.

Fyller: 35 år den 28 mars 2019.

Bor: I Stockholm

Familj: Två barn, 2 och 6 år gamla.

Gör: Brottmålsadvokat.

Om att fylla 35: ”Kul, jag är på en väldigt bra plats i livet. Och det känns som en bra ålder. Jag gör det jag vill, jag bor där jag vill och jag har två underbara barn och alla är friska.”

Så firar jag födelsedagen: ”Med en middag för sextio, sjuttio personer på restaurang. Människor som jag tycker mycket om och som jag vill umgås med. De får hålla talen de skulle ha hållit på mitt bröllop som inte verkar bli av.”

Förebilder: ”De som gjort stora saker för rättsstaten. Lennart Aspengren som bland annat var med i Rwandatribunalen och initierade våldtäkt som en del av folkmordsbegreppet. En annan är åklagaren Benjamin Ferencz som ledde åtalet mot insatsstyrkan i Nürnberg. Hans öppningsanförande är otroligt vackert och fortfarande mycket aktuellt. Det började med 'The case we present is a plea of humanity to law'. Det är som poesi.”

Styrka: ”Jag är en väldigt trygg och självsäker person. Det kombinerat med engagemang är viktiga egenskaper som person och framför allt som advokat. Min svaghet är egentligen samma. Jag har svårt att släppa saker.”