Versmakaren Lasse Grahn har skrivit sin sista strof

Foto: Mark Hanlon/YA

Versmakaren och tidigare barnläkaren Lars-Olof ”Lasse” Grahn hade ett stort engagemang i Ystads föreningsliv. Aktiv var han också med sin penna med vilken han skrev både med humor och allvar. Nionde oktober somnade Lasse in, några veckor före sin 90-årsdag.

”Vershuset” står det på villan i Ystad som var Lasse Grahns hem sedan 1999. Diktskrivandet ägnade han sig åt varje dag på ålderns höst. Under signaturen ”Pinus” var han bekant för Ystad Allehandas läsare, då han skrev samhällskritiska verser på ledarsidan. Ofta skrev han under möten i den mängd föreningar han kom att tillhöra sedan han och hustrun bosatt sig i Ystad. Inte sällan läste han sedan upp sina alster. Rotary, SHT, W6, WW och TNJ var sällskap som fick ta del av hans ordkonst. Humorn och kärleken till orden fanns alltid där. När jag intervjuade Lasse Grahn inför hans 75-årsdag citerade han flera av sina dikter utantill.

Lasse föddes i Göteborg. Familjen flyttade mycket under uppväxten, då fadern avancerade till riksbanksdirektör. Skoltiden tillbringades därför i Göteborg, Karlstad, Vänersborg, Uppsala, Visby och Linköping. Lasse hade en fantastisk förmåga att anpassa sig var han än bodde. Allra lyckligast var han under sina Gotlandsår, där han upplevde ett rikt musikliv. Lasse tog studenten i Linköping med höga betyg och fortsatte med medicinstudier i Uppsala. Det hade lika gärna kunnat bli inom musiken han gjorde karriär. Han drömde om att bli pianist och började spela piano redan som femåring. För att kunna ägna sig åt såväl musik som medicin valde han till slut läkarbanan. Han specialiserade sig inom pediatrik (barnmedicin) och kom sedan att tjänstgöra trettio år som skolläkare i Karlskrona och som barnhälsovårdsöverläkare i hela Blekinge. Humorn var med Lasse även i arbetet. Som läkare var han känd för att kunna trolla och skämten för personalen på kliniken var många. Att hjälpa barn och ge dem glädje under sjukdomstiden var lite som ett kall. Ibland när han slutat sin tjänst för dagen hände det att han spelade piano för barnen på avdelningen.

Lasse var snabb i tanken och rapp i konversationen. Han skrev revytexter och verser för att underhålla, men också för att belysa orättvisor och fel i samhället. Han medverkade i Barometern, Sörmlands Nyheter och Blekinge Läns Tidning och fortsatte i samma spår sedan han och hustrun Pia flyttat till Ystad.

I sitt första äktenskap fick han dottern Margareta och adopterade även tvillingarna Christopher och Charlotta från Korea. I och med det andra äktenskapet med Pia fick han även tre bonusbarn.

Efter elva år i Nyköping flyttade Pia och Lasse till Pias hemkommun Ystad där hennes föräldrahem stod ledigt. Att det skilde tjugo år mellan dem upplevde inte Lasse. ”Jag tycker att vi varit jämnåriga jämt,” sa han.

I Ystad delade Lasse sin tid mellan föreningslivet och musiken. Flygeln hemma på Jakobsbergsgatan var en kär vän och användes flitigt för både klassisk musik och jazz. Som ornitolog hade han också ett brinnande intresse för naturen och kunde över 100 fågelläten.

Lasse var sjuk sina fyra sista år. Ändå var han, med gott mod, aktiv i föreningslivet in i det sista. I Sällskapsklubben WW, Wänskap och Wälgörenhet, bidrog han varje årsmöte med en dagsvers där han hyllade föredragshållaren eller sällskapet. Inför årets högtidssammankomst har en skrift på 40 sidor med Lasses samtliga verser sammanställts.

Lasse blev 89 år och skulle fyllt 90 den 21 november. Närmast anhöriga är hustrun Pia, Lasses tre barn Margareta, Christopher och Charlotta samt Pias barn Torbjörn, Martin och Maria med familjer.