Morgonen den 22 mars fick vi det tragiska beskedet om att vår kära kollega Ulrica Harrysson Hilliam somnat in efter att ha varit sjuk i cancer under många år. Närmast sörjande är maken Per och barnen Ebba och Agnes, föräldrar Kristina och Bo Harrysson samt syskon med familjer.

Ulrica kommer för alltid att lämna ett stort tomrum hos oss. Den Ulrica vi hade den stora glädjen att få lära känna var en mycket stark och karismatisk person. Vi har haft den stora förmånen att arbeta tillsammans med Ulrica i lite mer än tio år.

Hon visade tydligt redan från början att hon vara en mycket driven person med starkt personligt engagemang för sitt arbete alltid med ordning och reda. Ulrica var en stolt förvaltare av slott, fästningar och residens i Kalmar och Blekinge län. Hon kämpade in i det sista, för att få kunna fortsätta arbeta.

Ulrica var en social person som skapade många goda relationer med kollegor inom hela Statens fastighetsverk, med våra hyresgäster och alla konsulter och entreprenörer som arbetade i de projekt hon genomförde. Hon bidrog till utveckling genom engagemang i centrala projekt och det var alltid skratt runt det bord där Ulrica satt.

En av våra hyresgäster skrev till oss när de mottagit beskedet om Ulricas bort gång: ”Hon stod bredvid mig i EU-projektet med envishet, humör, värme och ett stort skratt kombinerat med ett ”jäklar anamma” när det behövdes som allra mest.”

Ulrica hade ett rikt liv med vänner och familj. Hon var modig och aktiv och det var alltid något på gång med Pelle och barnen, resor, skidåkning, skridskor, hästar och hennes älskade hundar.

2008 fick Ulrica motta SFV:s kulturarvspris för den nya bro som hon arbetat med till Drottningskärs kastell. Det var ett av Ulricas första projekt hos oss på SFV. Hon visade stor kompetens och yrkesskicklighet vilket uppmärksammades på Statens fastighetsverk . Bron invigdes 2008 och den kommer för oss alltid att förknippas med Ulrica och vara hennes bro.

Vår saknad efter en mycket trygg, pålitlig och omtänksam person med underbar humor är stor och vårt kontor kommer aldrig mer bli sig likt. Ulricas minne kommer alltid leva genom de projekt hon genomfört på våra byggnader i våra statliga byggnadsminnen, byggnader som ska förvaltas för kommande generationer i evig tid.

Vi är så tacksamma och känner stor ödmjukhet för allt vi har fått uppleva med hennes och hennes enorma styrka. Våra tankar går till familjen.

Kollegorna på Statens fastighetsverk