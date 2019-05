Två hockey-profiler från KIK-tiden har avlidit

På 70-talet började ishockeyn ta fart i Karlskrona. Vi hade en Karlskrona-stomme att bygga på och med vidsynta och kloka ledare skulle nästa steg tas.

Per Nilsson blev en av kontakterna när backbesättningen skulle förstärkas. Per kom från Rögle och Ängelholm. Spelskicklig och oberäknelig kom Per in som en frisk fläkt och gladde oss under många år. Per var en färgklick och under Des Moroneys ledarskap blev det stora framsteg.

Anders Ståhl kom från HV71 och Jönköping. Anders var en av förgrundsfigurerna när KIK tog steget upp i landets näst högsta serie. Anders var en energirik och klok centerforward som hade lätt att få med sig hela laget. ”Mera mål Anders Ståhl” skanderades det i Wämöhallen.

Per och Anders var viktiga i den gemenskap och vänskap som präglade KIK under 70-talet. De hade glimten i ögat och var fina kompisar.

Både Per och Anders blev Karlskrona trogna och när vi möttes blev det alltid en varm kram och ”hur är läget” och ofta en liten episod från vår tid tillsammans.

Kära vänner har lämnat oss.

För vännerna gm Lars-Göran Sirbäck