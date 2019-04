Tom Jones hitmakare Les Reed död

Foto: Franklin Reyes

Den brittiske låtskrivaren Les Reed, känd för bland annat Tom Jones hitlåtar "Delilah" och "It's not unusual", har gått bort vid 83 års ålder, skriver The Guardian.

"It's not unusual" var inte bara Tom Jones – "Tjuren från Wales" – debutsingel när den släpptes 1964, den tog sig också högst upp på den brittiska singellistan.

55 år senare minns Jones sin musikaliske alkemist i ett Twitterinlägg:

"Han var en begåvad låtskrivare som låg bakom många hitlåtar, inklusive två viktiga låtar för mig. Les var en underbar man vars minne lever vidare genom musiken."

Förutom Jones skrev Les Reed även låtar som sjöngs av artister som Elvis Presley, Bing Crosby, Shirley Bassey och Engelbert Humperdinck, samt låten "Marching on together" som sedan 1972 förknippas med fotbollslaget Leeds United FC.

(TT)