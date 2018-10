Yngve Andersson: Hört talas om polska delikatesser?

Vad vet ni om polska delikatesser, gott folk. Själv vet jag inte så mycket, men har hört att grannarna i söder har en fallenhet för fisken karp och stundom förvarar den i badkar i väntan på tillagning och spisning.

För boende i bostad med enbart dusch är det kört. Det låter tämligen läbbigt i mina öron, men i polska dito (öron alltså) skulle kanske somligt ur svensk husmanskost verka frånstötande. Tänker på till exempel lungmos! Blärk . . . om man säjer.

Från det ena till en del annat så står jag nu parat att lämna en rapport från Kävlinge, av alla orter, som ligger i sydvästra Skåne, nära både Lund och Malmö. I Kävlinge kommun ligger Barsebäcks före detta kärnkraftverk som togs i bruk i mitten av 70-talet. 1999 stängdes de två reaktorerna i det välfungerande kraftverket då danskarna begärde det. Svenska regeringar gör ofta ängsligt som andra länder önskar; som EU önskar och, framför allt, som FN och alla dess organ önskar (Se Margot Wallström). Om man skulle jämföra svenska rikspolitiker med någon efterrätt så blev det troligen brylépudding.

However. Genom Kävlinge tätort flyter Kävlingeån, stilla enligt min bedömning, eller Lödde å, som den också kallas. Likt Nilen har den beskedliga Kävlingeån sina källor, nämligen Vombsjön. I vattendraget finns ingen karp men väl gädda och abborre. En stor arbetsgivare var tidigare Scans slakteri, men det har flyttats till Ugglarp. Dock, man ståtar med en framstående sockerbagare hos Konditori Kringlan. Väljer denna dag att fika på Café M som ligger centralt vid Mårtensgatan. Trivsamt ställe och i deras Budapeststubbe har det inte snålats med valnötter, lysande!

Nu kommer vi snart till pudelns kärna för mitt emot Café M får jag syn på en liten butik med namnet ”Polska delikatesser”. Associerade i någon mikrosekund till Kalla kriget och Warszawa-pakten. Då hade en butik med det namnet kunnat vara täckmantel för en spioncentral. Men det var då det. Stegade in för att kolla utbudet, som var ganska stort och mycket välordnat. Jag var ensam där sånär som på butiksinnehavaren, en medelålders man som inte hälsade och inte yttrade ett ord på något känt språk. Ansiktet var uttryckslöst. Men man vill ju inte vara sån utan köpa något innan man går ut. Fastnade för en korv som inte var en korv utan någon slags aladåb. Den såg riktigt god ut genom plastskinnet och jag tänker mig den någon gång med inlagda rödbetor. Makan har redan nu tydligt och med stor bestämdhet tackat nej.

Vid tillkomsten av denna Spalten-utgåva har spelats följande musik: Andliga sånger med Jan Sparring. (På 70-talet brandskadades en radio/tv-affär i Sölvesborg. När alla rökskadade skivor sålts återstod bara 20-talet lp med Jan Sparring, som ingen ville ha. Men glöm inte bort denna mörka operaröst, som gör sig väldigt bra i till exempel ”Han är min sång och min glädje”.”Riders in the Sky” med Vaughn Monroe vars röst var så mörk att man bara fruktade att den en gång skulle ta en kortare väg.”Nice People” med Flanagan and Allen, oemotståndlig brittisk sångduo från 30- och 40-talen.

Önskar den kära läsekretsen en i allo behaglig och vederkvickande onsdag.