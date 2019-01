Skorstensfejaremästare Holger Carlsson och dottern Gun Holgersson

Med några veckors mellanrum har vår far, Skorstensfejarmästare Holger Carlsson, och vår syster, Gun Holgersson, lämnat familj, släkt och vänner. Saknaden är stor men de glada minnena desto större.

Gun föddes med downs syndrom i en tid när myndigheter och vården rådde föräldrarna att, ”sådana” barn ska gömmas o glömmas. Som väl var genomskådade den samlade familjen den grymma verkligheten i vårdinrättningar bakom de uppvisade potemkinkulisserna. Gun blev kvar i familjens sköte. Genom hårt arbete, framsynthet, envishet och ständiga påtryckningar på etablissemanget, lyckades de,tillsammans med andra likasinnade, skapa möjligheter för ett rikt och mänskligt liv för Gun och hennes gelikar. Bland resultaten kan nämnas grundläggande skolutbildning, arbete och bra boende. Gun var den gladaste och klurigaste människa jag någonsin mött. Hennes tillkortakommande på grund av sitt funktionshinder, kompenserades mer än väl av hennes övriga egenskaper. Nivån på hennes humor, plikttrohet och generositet vore för många en dröm att uppnå.

Holger växte upp i Holmsund, ett hamn- och sågverkssamhälle i skärgården utanför Umeälvens mynning i Östersjön. Fick som pojke tidigt börja hjälpa sin far Einar i skomakeriet. Olika vintersporter och kanot på sommaren fyllde en del av fritiden. Musiken tog resten. Det ledde till att Holger i många år spelade i ett antal dansorkestrar. Pappa Einar tyckte att sonen skulle skaffa sig ett annat yrke än skomakare, då marknaden var i nedgång. Det blev murare under några år. Av en slump, kom han in på sotaryrket. Började i Nordmaling, därefter Lycksele, där han träffade en flicka, som sålde lotter på en dans. Det var hans blivande livskamrat Iris, som han gifte sig med 1946. Hon dog för några år sedan.

Holger blev så småningom ombedd att söka skorstensfejarmästarjobbet i Dorotea och där påbörjade han sin företagarbana. En tid därefter fick han också ansvaret för Vilhelminas sotningsdistrikt. Därmed drev han ett landsbygdsdistrikt i södra Lappland, stort som Blekinge och Halland tillsammans. Vägnätet var minimalt, så mycket av jobbresandet skedde med motorcykel, båt, skidor och apostlahästarna. Var hemifrån veckor i sträck. Tiden i fjällvärlden och dess invånare präglade både Iris och Holger för livet. Visste man inte bättre, kunde man tro att de aldrig varit någon annanstans.

Så småningom sökte och fick han mästarjobbet i Fagersta, Västmanland. En bruksort där stålindustrin var den i allt dominerande arbetsgivaren. Mot slutet av femtiotalet letade han och Iris efter en ort där Gun kunde erbjudas en fortsättningsutbildning. Av en slump, erbjöds Holger sotarmästarjobbet i Karlskrona. Det skötte han till sin pensionering. Med sin nyfikenhet och känsla för sitt yrke, var han en skorstensfejare som utvecklade och drev sitt yrke framåt, samtidigt som han var mån om att de gamla yrkeskunskaperna skulle tas till vara. Internationellt kunskapsutbyte förekom ofta på olika sätt. Jag har senare i livet lärt mig hur hårt Iris o Holger kämpade för att driva sitt företag på det sätt de ville. Men de vann också respekt bland andra företagare och människor, som jag är stolt över att fått se.

Holger o Iris har under hela sina liv, förutom att ta hand om familjen, varit aktiva föreningsmänniskor. Nykterhetsrörelsen genom IOGT och Tempelriddareorden har alltid funnits med. Karlskrona Fabriks- och Hantverksförening, blev nästan som ett andra hem. När Karlskrona kommun slutade i Vedeby och ombyggnaden av centrala Karlskrona pågick, lämnades inte mycket utrymme för företag att etablera sig. Hantverksföreningen, med Holger och andra, inledde ett arbete att få fram någon form av hantverkarnas hus. Verkstadsbyn på Vedebyfältet blev resultatet i mitten av sextiotalet. Då en ensam ö i ett stort tomt fält. I dag ett sjudande centrum för en mängd företag. På yrkesmeriter deltog han aktivt i kommunens nämnd för ny- och ombyggnad av kommunens byggnader. Senare samma sak i stadsförsamlingen. För mer än trettio år sedan arbetade han hårt för bättre utnyttjande av församlingens kyrkor och fick så småningom glädjen att se projektet Fredrikskyrkan klart.

Med Västerbottenskärgården i blodet, trots mellanspelet i Lappland och Västmanland, föll familjen pladask för Blekingeskärgården. Tog inte lång tid förrän en 20-fots ekkoster med Albinmotor köptes. Den hyrda stugan i skärgården blev famljens samlingspunkt.

Livet kring Iris och Holger präglades mycket av att deras dörr alltid stod öppen för andra människor. De gladdes åt andras framgång och brydde sig mycket om människor omkring sig. En nära vän sa för några veckor sedan, ”De dömde aldrig någon, därför det var lätt att prata med dem om det mesta”.

Björn Holgersson