Den brittisk-amerikanske skådespelaren Donald Moffat är död, skriver The New York Times. Han avled i sviterna av en stroke i Sleepy Hollow utanför New York på torsdagen, uppger hans dotter.

Moffat var en hyllad och ofta anlitad karaktärsskådespelare och gjorde över 200 roller innan han pensionerade sig 2005.

På film spelade han bland annat Lyndon Johnson i "Rätta virket" (1983) och korrupt president i "Påtaglig fara" (1994), och han hade roller i tv-serier som "Vita huset" och "Law and order".

Sina största framgångar hade han på teaterscenerna. Han började sin bana på klassiska Old Vic i London innan han flyttade till USA på 1950-talet där han så småningom slog igenom på Broadway.

Donald Moffat blev 87 år gammal.

(TT)