Regissören John Singleton död efter stroke

Fakta: John Singleton

John Daniel Singleton föddes i South Central i Los Angeles den 6 januari 1968. Stadsdelen, numera omdöpt till bara South, har länge präglats av etniska spänningar, vilket senare blev ett tema i Singletons produktioner.

När Singleton var nio år kom "Stjärnornas krig", den första i George Lucas "Star wars"-serie, en film han i intervjuer beskrivit som en avgörande inspirationskälla.

Efter att ha gått en filmutbildning på University of Southern California (USC) fick Singleton ett snabbt genombrott med "Boyz n the Hood". Den ses i dag som en klassiker. Förutom filmer och tv-serier gjorde sedan Singleton även musikvideor, däribland Michael Jacksons "Remember the time" 1992.

John Singleton var gift flera gånger, och hade fem barn.