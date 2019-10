Nu skördar Anna frukterna av sitt arbete

Fakta

Namn: Anna Serner

Fyller: 55 år den 11 oktober 2019.

Gör: Jurist och vd för Svenska Filminstitutet.

Bor: Vasastan i Stockholm.

Familj: Ja.

Så firar jag födelsedagen: ”Mamma ska bjuda den närmaste familjen på middag. Sedan ska jag på en fest där jag ska få dansa av mig lite.”

Om att fylla 55: ”Min dotter har blivit en vuxen självständig människa medan min mamma blir mindre självständig.”

Tittar på just nu: ”Svensk film har alltid väldigt många bra premiärer på hösten. Nu har jag sett ’Hasse & Tage’, ’And then we danced’, ’438 dagar’, och ’Quick’.”

Förebilder: ”Alla som vågar riskera något och gå emot det etablerade mönstret. Till exempel Azita Shariati, som vågade driva ett väldigt genomgripande inkluderingsarbete som vd på Sodexo. Jag tror att det inte att det var lätt eller riskfritt.”

Gör mig arg: "Förenklingar som blir fördumningar."