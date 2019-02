Minnesord Kent Nilhag

Foto: Marcus Palmgren

Konstnären Kent Nilhag, Karlskrona, är död. Han avled 30 januari på sjukhuset i Karlskrona efter en kort tids sjukdom. Han blev 57 år gammal. Närmast sörjande är hans mamma, Ulla Nilhag.

Kent Nilhag föddes i Karlskrona med en allvarlig CP-skada, som han hela livet kämpade emot.

Han ville bli konstnär och tvingades måla med foten. Penseln mellan tårna var hans verktyg.

Under min tid som kulturredaktör på Blekinge Läns Tidning under 1990-talet öppnade han sitt konstgalleri, No hands, på Pantarholmen.

Jag minns hans glädje. En dröm hade förverkligats, berättade han. Här tänkte han sig att lokala konstnärer skulle ställa ut, här skulle han sitta och måla.

Det blev kanske inte riktigt som han tänkt sig. Lokalen var liten. Men han kämpade på, trots sitt svåra handikapp och höll sin ateljé öppen in i det sista.

Kent Nilhag hade flera externa utställningar, bland annat på Blekinge Museum.

Utbildningen fick han i Furuboda i Skåne dit han återvände under flera år för att lära sig mer. Så småningom kom han med i Mun- och fotmålarnas organisation.

Kent Nilhag hade svårt att göra sig förstådd, men om man lyssnade noga och hade lite tålamod, upptäckte man en skarptänkt kille med god humor. Mötte man honom på stan hälsade han alltid glatt och ville gärna prata.

Under senare tid har jag mest haft kontakt med honom via mail. Han ville skriva sin biografi och skickade mig flera versioner som han hade skrivit.

Han längtade också efter att träffa en flicka och bilda familj. Han skrev då och då om sin besvikelse över att inte ha lyckas.

I min ägo finns en målning med en liten svart katt som sitter i solen, som Kent har målat. Det lyser om katten och jag har alltid tyckt om det lekfulla, impressionistiska draget i målningen. Det sa jag också till Kent som nog helst ville måla föreställande.

Att kunna måla med foten kräver mycket övning, att kunna behålla sitt glada humör trots praktiska svårigheter kräver god vilja och stark envishet. Kent Nilhag hade allt detta och blev konstnär, precis som han själv ville.