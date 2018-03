Minnesord Annika Klar

Foto: Blekinge Museum

Vår värderade styrelsemedlem Annika Klar (född 9 februari 1956), Karlskrona, avled efter en längre tids sjukdom den 29 januari i år. Annika kom till Karlskrona och Blekinge museum 1987. Året därpå, vid årsmötet i mars 1988, blev hon invald i vår (Blekinge Idrottshistoriska Sällskap) styrelse. Det innebär att Annika är den styrelseledamot i BLIS som till dags dato har längst mandatperiod, 30 år, under perioden 1988 – 2017.

Annika var genom sitt arbete som ansvarig för Blekinge museums föremålssamling som klippt och skuren att ta hand om planeringen för ett framtida idrottsmuseum i BLIS regi, vilket stod högt upp på önskelistan. Redan under det första året i styrelsen fick vi dra nytta av Annikas kunskap och erfarenhet på sitt specialområde. Blekinge Idrottsförbund firade nämligen 80 år under 1988 och i samband härmed anordnades en utställning ”Högre, starkare, snabbare” på Blekingemuseum i samråd med museet, Blekinge Idrottsförbund och BLIS.

Det blev sedan Annika som fick ta hand om detta material som först hamnade på museet på Fisktorget och därefter på Kungshallsmagasinet på Stumholmen. Hon fick sedan ta ansvaret för ytterligare en flytt, från Kungshall till de mera ändamålsenliga lokalerna på Rosenholm. Det skulle dock dröja ända till den 23 oktober 2003 innan vi kunde inviga vårt eget Idrottsmuseum i Olofström.

Under alla dessa år var Annika hjärnan när det gällt den professionella biten som registrering och märkning av föremål med mera. Trots en långvarig sjukdom med tuffa cellgiftsbehandlingar under många år så jobbade hon in i det sista i såväl det civila jobbet som i BLIS. Det senaste jobbet vi gjorde tillsammans var i samband med vår lilla utställning om ”Rekord-Magasinet” i två montrar på Ronneby Brunn.

Idrottsligt var Annika mest intresserad av fäktning och jobbade under många år som bland annat instruktör i FK Chapman i Karlskrona.

Annika sörjs närmast av döttrarna Christine och Carin (bland annat såväl svensk som nordisk mästare i fäktning) med familjer.

Vi minns Annika som mycket kunnig, engagerad och med en ödmjuk framtoning. Vila i frid.

Blekinge Idrottshistoriska Sällskap genom Gösta Rörstrand