Mattias vill hitta andra sätt att berätta

Fakta

Namn: Mattias Andersson.

Fyller: 50 år den 13 september 2019.

Gör: Konstnärlig ledare på Backa teater i Göteborg. Verksam som dramatiker och regissör, även internationellt. Arbetar ofta dokumentärt utifrån intervjuer.

Familj: Sambo, 17-årig dotter och en sexårig son.

Bor: I Stockholm och Göteborg.

Aktuell: Repeterar just nu inför premiären av ”Vi som fick leva om våra liv” på Backa teater den 17 oktober.

Kända uppsättningar: ”The mental states of Gothenburg”, 2006, och uppföljaren ”The mental states of Sweden” 2013. ”Brott och straff” 2007, ”Utopia” 2012 och "Hierarchy of needs” 2019.

Så firar jag födelsedagen: "Inte alls."

Att fylla 50: ”Lite överrumplande faktiskt. Men jag har ingen kris kopplad till just 50, den är konstant i så fall. Vem är jag, vart är jag på väg?”

Kopplar av: ”Med familjen. Slötittar kanske på någon sitcom. Jag tycker om situationer där jag inte måste driva och vara i centrum.”