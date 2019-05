"Chewbacca" dog hemma i Texas

Foto: Jonathan Short

Chewbacca är död. Peter Mayhew, känd som den hårige besten i Star wars-filmerna, har avlidit i Texas, meddelar hans familj via Twitter.

"Förkrossande", säger hans efterträdare Joonas Suotamo om dödsbeskedet.

Mayhew var kumpan till Han Solo (Harrison Ford) i många av de nio Star wars-filmerna, från mitten av 1970-talet fram till för några år sedan.

"Han lade själ och hjärta i rollen som Chewbacca, och det syntes i varenda ruta i filmerna", skriver släkten i Twitter-uttalandet. De skriver att han gick bort vid 74 års ålder i tisdags, med nära och kära vid sin sida i hemmet.

Vid inspelningen av den sjunde filmen, "The force awakens", häromåret började åldern ta ut sin rätt. Mayhew delade då rollen med den unge finländaren Joonas Suotamo, som sedan tog över helt i åttan, "The last jedi".

"Förkrossande att höra att min käre vän och mentor, den store Peter Mayhew, har gått bort", skriver Suotamo på Instagram.

"Peters varma välkomnande när jag kom ombord i The force awakens betydde så mycket för mig", fortsätter finländaren, och tillägger: "Han var en helt unik gentleman och en legend av oslagbar klass".

Mayhew kom från London, där han jobbade inom vården då filmproducenten Charles H Schneer i mitten av 70-talet noterade hans anmärkningsvärda längd. Det ledde till en mindre roll i "Sinbad och tigerns öga", och sedan rollen som Chewbacca i "Stjärnornas krig", den första Star wars-filmen med premiär 1977.

"Peter var en underbar man", skriver Star wars-skaparen George Lucas enligt filmsajten IMDB. "Det närmaste en wookiee som en människa kunde vara: stort hjärta, en blid karaktär – och jag lärde mig att alltid låta honom vinna".

"En stor man med ett ännu större hjärta, som aldrig misslyckades i att få mig att le och en lojal vän som jag älskade djupt", skriver Mark Hamill, Luke Skywalker i filmerna. "Jag är en bättre människa för att jag känt honom. Tack Pete", tillägger Hamill på Twitter.