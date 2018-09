Behnaz Aram: ”Mode ska vara till för alla”

Hennes väg in i modebranschen saknade inte glamour. Men för Behnaz Aram handlar mode lika mycket om trygghet och inkludering.

Hon är född i Iran, uppväxt i Sverige, talar fem språk och var baskettränare under tonåren. Och drömmen om framtiden pekade definitivt inte mot modeskapande.

– Nej, jag ville bli psykolog, säger Behnaz Aram.

Det blev inte så, fast hon jobbade två somrar på St Görans psykmottagning för att få erfarenhet och faktiskt kom in på psykologlinjen. Men hon älskade samtidigt att teckna och måla. Inte nog bra för en konstskola, tyckte hon – men kanske för att bli modetecknare? Hon skickade in sina alster till prestigeutbildningen London school of Fashion, och blev nästan chockad när hon blev antagen.

Det visade sig vara just hennes färgstarka, kontrastfyllda bakgrund som hjälpte henne in i Londons modevärld. Här fanns skolor som sökte studenter som kunde tillföra något, som hade starka berättelser likt Behnaz. Hon läste vidare på likaledes prestigefyllda modeutbildningen på Middlesex University, där läraren Richard Sorger tog henne under sina vingar och rekommenderade henne för olika uppdrag utanför skoltid.

Om dagarna lärde hon sig sy, konstruera mönster och plugga konsthistoria. På kvällarna jobbade hon för modeskapare som Alexander McQueen. Hon har en hel del anekdoter från den tiden. Som när hon hjälpte till att sy den ikoniska svanklänningen som Björk bar på Oscarsgalan 2001. Eller när en manlig stylist tråcklade in henne på den berömda herrklubben The Century, där hon fick en komplimang av filmstjärnan Michael Caine: ”Åh, du ser ut som min fru”.

– Det måste vara en positiv grej, tyckte jag. Shakira Caine var ändå Miss Guyana en gång i tiden, säger Behnaz och skrattar.

Efter utbildningen flyttade hon till Stockholm, startade ett klädmärke under eget namn och blev sedan designer på Whyred. När H&M-koncernen startade sitt nya, exklusivare märke & Other Stories blev Behnaz Aram deras svenska konceptdesigner, det vill säga den som leder designarbetet för en av deras tre stilar.

Även om det verkar vara mycket flärd och kända namn i Behnaz Arams liv, så finns där också mycket allvar och politiskt engagemang. Mode är ett språk som kan uttrycka både stämningar och värderingar, anser hon. Till sitt skapande har hon under åren hämtat inspiration från bland annat rysk litteratur, fotokonst och arkitektur. Rem Kolhaas är en av hennes favoriter. Hon drivs av lusten att skapa berättelser och uttryck som kan påverka världen.

– Jag vill förstärka kvinnor med min design. Kläderna ska få dig att känna dig värdig och trygg och inkluderad, säger Behnaz. Du ska inte vara rädd för att gå in i en butik, inte vara rädd för att ta på dig det där plagget. Nej, mode ska vara till för alla.

Solidaritetstanken är viktig, hon är stolt över kampanjen som lyfte transpersoner, och den när de uppmärksammade Alla hjärtans dag med ett lesbiskt par. Också på fritiden engagerar hon sig så ofta hon kan i projekt som handlar om att ”inkludera folk som är exkluderade”.

– Förra året var jag på Färgfabriken med Silvana Imam och designern Ella Boucht och föreläste om hur man kan få in folk som är ”utanför tullarna”. Få dem att känna att de också kan plugga mode, konst, eller musik.

På fritiden lagar hon gärna mat och samlar på böcker, främst om konst och foto. Och även om hon själv en gång valde bort psykologistudierna, så har hon psykologrollen på nära håll – i form av sin sambo Stefan. Honom beskriver hon som en lugn, klok och lyssnande motvikt till sin egen mer känslosamma och eldfängda personlighet.

Vad vill du ha ut av framtiden?

– Tid för familjen, tid för mig själv. Att inte sakta ned, men att stanna upp ibland och ta in allt runt omkring mig. Tänka på hur bra jag har det – och ge till dem som inte har det.

