Vi häpnar - förminska inte farorna med kärnkraft

Foto: Henrik Montgomery/TT

Christel och Anders Englesson svarar på Carl Berglöfs replik ”Kärnkraftens nytta är välbelagd” (BLT den 15 augusti).

Carl Berglöf försöker försvara kärnkraftens skamfilade rykte genom att påstå att det finns ”överväldigande belägg för kärnkraftens nyttor”. För att underbygga detta gör Berglöf en rad märkliga påståenden.

1. Berglöf hävdar att kärnkraften släpper ut lika lite koldioxid som vatten – och vindkraft. Detta är inte sant. Det finns flera rapporter som visar att kärnkraften är jämförbar med kolkraft.

I en rapport 2017 till de gröna i EU-parlamentet, ”Climate change and nuclear power”, redovisas koldioxidutsläpp från kärnkraft. Av den framgår hur kärnkraften ur ett livscykelperspektiv står för 117 gram koldioxid per kWh. Förnybar energi och energieffektiviseringar belastar atmosfären med 5-20 gram koldioxid per kWh.

Stanforduniversitetet i Kalifornien har i en omfattande, vetenskaplig studie, kommit fram till att kärnkraften genererar cirka 125 gram koldioxid per kWh. (Energy and Environmental Science 2009:2, sidorna 148-173).

2. Berglöf påstår att riskerna med kärnkraften är mindre än alternativen. Det är häpnadsväckande att en som kallar sig kärnkraftsexpert kan förminska farorna med kärnkraften så till den grad att de framställs som försumbara. Det finns åtskilliga beräkningar som visar att dödsfallen i cancer på grund av enbart Tjernobylolyckan kan komma att räknas i tiotusental.

”Hittills har 43 dödsfall kunnat härledas till Tjernobylolyckan” skriver Berglöf och hävdar därpå att ”Det är de fossila bränslena som utgör den verkliga faran”. Men vem försvarar fossila bränslen? Det vi hävdar är att kärnkraften inte är lösningen på de problem som energiföretagen skapat genom långvarigt användande och försäljning av fossila bränslen. Det är de förnyelsebara energikällorna som är den eventuella lösningen!

3. Berglöf hävdar att det finns långsiktigt säker teknik för slutförvaring av kärnbränsle. Vi häpnar. Hur kan en person som kallar sig expert hävda att det finns ”säker” teknik för slutförvaring under en tidsrymd som motsvarar mänsklighetens hela existens? Det finns ingen människa som kan överblicka och garantera säkerheten under en sådan lång period. Det borde Berglöf begripa även om hans lön som kärnkraftsexpert uppenbarligen är beroende av att han inte begriper något negativt alls vad gäller kärnkraftens faror.

4. Berglöf skriver att kärnkraften behövs eftersom klimatförändringen kräver snabba utsläppsminskningar. Det är sant att det krävs snabbt agerande, men även ur detta perspektiv är kärnkraften inte ett alternativ. Vi behöver bara peka på kärnkraftverket Olkiluoto 3 i Finland som började byggas 2005 och ännu inte tagits i drift. Detta är inget unikt fall, kärnkraftverk är mycket komplicerade att bygga.

Slutligen bör det poängteras att Berglöf inte verkar kunna argumenterar emot det faktum att kärnkraften är så dyr att den inte är ekonomiskt försvarbar utan långtgående garantier för att skattebetalarna ska stå för kostnaderna vid en härdsmälta.

Christel och Anders Englesson