Varför vill kommunen ödelägga ett naturområde?

Hästaberget i Ronneby kommun (Bustorp 1:26) ligger vid Busseviken mellan Ronneby och Ekenäs. På den södra sidan mot havet finns enfamiljshus, både äldre och nybyggda. Den övre och norra delen av berget är ett mycket vackert naturområde bestående av lövskog, framför allt bok och med berghällar längst upp, en naturskog. Berget är mycket sluttande och med branta stigningar på sina håll (uppskattningsvis mellan 45-85 grader som mest). Och höjden på berget är ända upp till 123 meter. Här växer murgröna, blåsippor och ett stort antal idegranar som är fridlysta.

Här planerar kommunen för ett nytt bostadsområde! Att bygga här innebär ett oerhört stort ingrepp på naturen, den blir skövlad. Varför vill då kommunen ödelägga detta naturområde? Jo man lockar med att det är kustnära och sjöutsikt och vill därmed exploatera detta område.

På ett informationsmöte som kommunens handläggare höll i maj talade man om tvåvåningshus. Under den så kallade samrådstiden under sommaren har kommunens invånare haft möjlighet att lämna in synpunkter angående detaljplanen för området. Varför redovisas inte resultaten från denna samrådsprocess?

Torsdagen den 22 augusti kunde vi därefter läsa i pressen att kommunstyrelsens arbetsutskott kommit med förslaget att i stället för tvåvåningshus bygga hus med sex våningar – med sjöutsikt! Tidigare har vi kunnat läsa i detaljplanen att det var planerat för åtta fastigheter med vardera tio lägenheter samt parkeringsplatser. Nu är alltså förslaget från AU att bygga 8 x 30 lägenheter, alltså 240 och därtill p-platser. Det låter som ett nytt ”miljonprogram” men denna gång inte i tättbebyggt område utan i ett landsbygdsområde med en omgivning bestående av villor, häst-, ko- och fårhagar. ”Ett nytt landmärke för Ronneby, när man kommer från havet”, kallar centerpartisten Kenneth Michaelsson detta. Är det vad han (och övriga i AU?) anser om vacker inre skärgårdsmiljö?

Det skrivs mycket om betydelsen av biologisk mångfald i kommunens detaljplan. Hur omsätter man det i praktiken då man avser att ta bort en naturskog? Bör man då inte värdesätta ett sådant naturområde?

Forskare vid SLU och Stockholms universitet har genom att undersöka över 6 700 områden från Skåne i söder till Värmland i norr kommit fram till att Sveriges landskap blir alltmer enahanda. ”Jordbruken har blivit större och trädplantager breder ut sig alltmer på bekostnad av tidigare varierande skogar”. Dessutom föreslår både Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket att regeringen agerar för skydd av skog som ligger nära tätorter. Jag vill också nämna hur Sebastian Kipuu, prisbelönt skogsbiolog, beskriver den svenska skogen. ”Plantager istället för artrika skogar där skövling av artrika naturskogar har pågått i 60-70 år.”

Min förhoppning är att planerna på bebyggelse av norra delen av Hästaberget, Bustorp 1:26, upphävs.

Carita Åkesson, Bussemåla