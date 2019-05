Varför denna ovilja, Ronnebyalliansen?

Foto: Ann-Marie Andersson

Varför är den styrande alliansen så ovillig att ge Ronneby Orienteringsklubb ett långsiktigt avtal?

Framtiden för Karlsnäsgården kan tryggas! Men så länge Ronneby kommun inte verkar vara intresserade, i varje fall verkar allianspartierna inte ha någon vilja att lösa avtalsfrågan (ett tioårigt avtal krävs) har Ronneby Orienteringsklubb ingen möjlighet att söka anläggningsstöd hos Allmänna Arvsfonden.

Förslag till avtal är inlämnade i två omgångar utan svar. Ronneby Orienteringsklubb kan väl åtminstone få ett svar. När får Ronneby Orienteringsklubb ett nytt avtal? Varför är den styrande alliansen så ovillig att ge Ronneby Orienteringsklubb ett långsiktigt avtal? Förstår de inte hur satsningar på Karlsnäsgården gagnar kommuninnevånarna?

Föreningslivet i Blekinge är sämst i landet på att söka pengar från Arvsfonden. Det vill Arvsfonden ändra på.

2017 beviljade Arvsfonden stöd till Blekinges föreningsliv på 4,9 miljoner kronor, bland annat stöd till Rid- och körsällskapet Sporren för att anlägga en grusbana. Men under 2018 så beviljades 300 000 kronor. Det motsvarar två kronor per invånare, jämfört med rikssnittet som ligger närmre 30 kronor per invånare.

Att Blekinge får mindre kan förklaras på flera sätt, enligt Arvsfondens enhetschef Hans Andersson.

”Blekinge är ett av de mindre länen, så det är inte så konstigt att länet får ganska lite, men det är inte föreningslivets fel. Vi är hela Sveriges arvsfond och vill att fler ska söka stöd. Även förra året var Blekinges föreningar dåliga på att söka stöd och då besökte Allmänna Arvsfonden länet för att träffa föreningsliv och tjänstemän och berätta om stödet.”

Utan effekt! Intresset var stort. Det var många föreningar som ville testa sina idéer. Men så länge kommunen inte visar att de är värda att satsa på, genom långsiktigt ansvarsförtroende, bidrar inte Allmänna Arvsfonden med medel.

Peter Lindström, Ronnebypartiet