Foto: Staffan Lindbom

Nu har kommunstyrelsen i Karlskrona tagit beslut om utdelning av landsbygds- och skärgårdsmiljonerna. Pengar som gör skillnad och lyfter landsbygd- och skärgård i hela vår kommun.

I år har koalitionen fördubblat summan till två miljoner kronor. En unik satsning där de boende och verksamma på landsbygd- och skärgård får göra sina egna prioriteringar kring vad som är viktigt för den lokala utvecklingen. Med hjälp av föreningarnas insatser och ideella arbete växlas pengar upp mångdubbelt. Insatser som i år bland annat kommer att gagna Kättilsmåla, Kristianopel, Nävragöl, Tving, Ungskär, Torhamn, Aspö, Brömsebro, Ledja, Tving , Östra Hästholmen och Fridlevstad.

Vi jobbar nu vidare med fler skarpa förslag för att skapa Sveriges modernaste landsbygd. I närtid kommer det förslag kring hur vi snabbar upp bredbandsutbyggnaden och hur vi får bostadsbyggande också på mindre orter. Sedan tidigare har vi avsatt pengar för att jobba med åtgärder kopplade till det nya Landsbygds- och skärgårdsprogrammet. Just nu pågår arbetet med en ny översiktsplan och tjänstemän och politiker finns på plats runt om i kommunen för att samla in synpunkter kring kommunens framtida utveckling. Vecka 9 finns på Amiralen, vecka 10 i Rödeby, vecka 11 i Holmsjö och vecka 12 i Nättraby. Det går också att lämna synpunkter via kommunens webb. Ta chansen att påverka din kommundel!

Magnus Larsson (C)

kommunalråd

Karlskrona