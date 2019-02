Strypgrepp på Sölvesborgs unga

Foto: Lena Ehring

Det kostar för Samstyret att finansiera badhuset. Notan skickar de till kommunens unga.

När jag i fredags kom hem från Universitetet så satte jag med ned framför mitt skrivbord. Jag har sedan innan bett tjänstemännen på utbildningsförvaltningen att redogöra hur processen fungerar när en förälder inte betalat förskoleavgiften, på skrivbordet har jag barnkonventionen, alternativa lösningar som försäkrar barnens utveckling. Efter ynka 2h framför tekoppen och mitt röriga skrivbord så väljer jag att ta helg. Frågan lyfts på nästa nämnd.

Något senare får jag mig ett SMS om att det nya styret bestämt sig för att slopa sommarjobbsgarantin. Jag tänkte ’’inte igen..’’. Efter valet 2018 så är jag numera kommunpolitiker inom barn- och utbildning. Jag har sedan dess åtskilda gånger tagit strid för att Sölvesborg ska vara attraktivt för unga. Jag gör det inte för att det är roligt - utan jag vet vilka bedrövliga konsekvenser det kan få när ungdomen tappat hopp. Både för individen, och samhället. Mina övertygelser har ständigt utmanats av det nya styret vars tro på ungdomen är obefintlig.

Under min tid som tjänstgörande politiker så har jag stått i talarstolen, avvisat förslag som skulle innebära nedskärningar för folkets hus. Vilket är den lokal där flest unga rör sig under sitt föreningsliv. Jag har intresserat mig för att förskolebarn alltid ska vara välkomna till våra förskolor, och på skrivbordet har jag ytterligare förslag för ett Sölvesborg där ungdomen är del av.

Fjärran från mitt skrivbord, i kommunhuset, så träffas Louise Erixon (SD) och Emelie Pilthammar (M) för att planera kommande nedskärningar. Det kostar att finansiera badhuset, de väljer att skicka notan till ungdomarna i Sölvesborg och rycker in deras sommarjobbsgaranti. Samma garanti som mitt parti en gång införde och utvecklade. I Riksdagen så röstade SD för M:s budget som inte innefattade aktivitetsstöd under sommarlovet, eller sommarlovskort för de unga. Något som räddat många unga från ensamhet. Det kan tyckas strategiskt och machiavelliskt att ständigt ge sig på och spara in på de som inte har rösträtt.

Jag konstaterar också att samtidigt som det Socialdemokratiska idéverkstad arbetar med förslag för att garantera Sölvesborgs unga rätten till bostad så väljer det nya styret att enbart skära ned på vår ungdom, vår framtid. Skänk dem en tanke nästa gång ni badar på Valjeviken.

Ayman Fares (S), Ledamot Barn- och utbildningsnämnden Sölvesborg