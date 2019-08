Ställ inte krav på ekologiskt!

Foto: Stefan Jerrevång/TT

Morgan Kullberg (M) svarar på debattartikeln ”Ställ krav på att köpa in ekologisk mat” (BLT den 5 augusti).

Skattepengarna måste användas effektivt och inte till symbolpolitik. Vi behöver ställa krav på att maten som köps in i det offentliga är producerat under sådana förutsättningar som överensstämmer med svensk lag vad gäller miljö och djurskydd. Mat som skulle vara olaglig att producera i Sverige skall inte köpas in via offentlig upphandling.

Ekologiskt/KRAV jordbruk är en produktionsform där lantbrukaren lovar att producera mat på ett mer ineffektivt sätt samtidigt som konsumenten lovar att köpa detta till ett högre pris. Det är och ska förbli en överenskommelse mellan producent och konsument utan att samhället ska gå in och styra. Att en representant från KRAV, som är en specifik certifiering, vill öka sin omsättning är fullt förståeligt men det ska inte ske med hjälp av skattepengar.

Sveriges jordbruk är ett av världens mest miljö och klimatsmarta. Vår djurhållning håller hög kvalitet med låg användning av antibiotika och väl tilltagna utrymmen för djuren. Därför är det närproducerat livsmedel eller livsmedel producerat i överensstämmelse med svenska regler som bör vara krav vid upphandling. Vi bör även bryta ner upphandlingen i mindre delar så att fler aktörer kan vara med och lägga anbud. Det är genom att ställa rätt krav vi kan stärka den lokala livsmedelsproduktionen, inte genom KRAV.

Vad gäller livsmedel är den bästa miljö- och klimatnytta man kan göra att köpa svensk mat, oberoende av produktionsform. Sveriges och världens befolkning växer och det är att mätta denna befolkningsökning, på ett hållbart sätt, som blir den stora utmaningen framöver. Ekologiskt jordbruk ger i regel lägre avkastning så det kan inte vara det enda svaret på denna ekvation, särskilt inte för Sverige som redan i dag är långt ifrån självförsörjande på livsmedel. Ekologiskt kontra konventionellt jordbruk är ett trubbigt mått, där det är långtifrån självklart vilket som är mest miljö och klimatsmart alla gånger. Vi behöver genomföra upphandlingar på ett smartare sätt och inte fixera oss vid en speciell certifiering.

