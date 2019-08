Sparbetinget för skolorna i Ronneby

Nu börjar skolan. Det är inte utan oro i Ronneby kommuns skolor.

Det finns ett rejält sparbeting inför 2020. Utbildningsnämnden kommun har i sitt egna budgetförslag beslutet att ta bort 40-talet tjänster. I huvudsak avser man att ta bort tjänster, som ger stöd till de svagaste eleverna. Beslutet togs utan att det fanns några egentliga konsekvensbeskrivningar.

Det finns, liksom i andra kommuner, olika skäl till elever med behov av stöd. Att 30 procent av eleverna i grundskolan är födda i utlandet eller är födda i Sverige med två utlandsfödda föräldrar kan vara skäl nog. Det finns många klasser med mer än 50 procent elever från dessa grupper.

Inom skolans värld finns ett inköpsstopp, i ett försök att rädda kommunens ekonomi. Likväl tvingas man göra en beställning av skyltar ”Rökning förbjuden”. Den nya lagen säger så. Det synes vara så att kommunen, skolan, därtill har tillsynsansvaret, så att förbudet efterlevs.

Senast kommunen införde inköpsstopp meddelades rektorerna detta strax före lunch. En rektor ringde då till sina underlydande och meddelade: Inga inköp! En annan rektor meddelade de sina: Köp så mycket ni hinner i eftermiddag, sedan är det stopp! Vem gjorde rätt?

Fortfarande är det oklart hur skolans lokalproblem skall lösas. Byggs det lokaler centralt, hamnar Eringsbodaskolan på gränsen till nedläggning. Fem barn per årsklass är för lite. Planeringsproblemet, totalt sett, är: kommer invandrarna att stanna i vår kommun? För tillfället synes befolkningstillväxten i kommunen nära nog ha upphört. Delvis beror detta på att ungdomar i åldrarna kring 20 år flyttar.

Att vara lärare är bra, i synnerhet under juni, juli och augusti. Under de andra månaderna råder lärarbrist. Värre kan det bli. 26 procent av de legitimerade lärarna i kommunen har fyllt 60 år. Endast två procent är under 30 år.

Sune Håkansson