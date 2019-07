Sillnäsföreningen vill inte ha sill i namnet

Nyligen kunde vi i BLT läsa att namnet Sillnäsbyn på den namnlösa byn på Sillnäset åter blivit överklagat. Detta är en historia som får många att undra hur det står till med förnuftet.

Efter att i många år diskuterat i familjen och med en del grannar om vad byn på Sillnäset heter, annat är öknamnet "Hattaferet" kontaktade vi gatukontoret i kommunen, sedan vi flyttat permanent till byn, för att höra hur det går till då en by får ett namn. "Då får ni vända er till Ortsnamnsmyndigheten" blev svaret. "Gatukontoret ger bara gator namn."

Efter en kortare diskussion med chefen där, om vilket som skulle kunna vara ett logiskt namn, kom vi fram till att det kunde vara "Sillnäs by" eller "Sillnäsbyn". Vid samtal med Ortsnamnsmyndigheten blev resultatet detsamma, men att det bör vara i bestämd form, alltså Sillnäsbyn. Vi blev uppmanade att komma in med ett namnförslag. Förslaget Sillnäsbyn diskuterades med några personer i byn och markägaren och jag skickade in förslaget till Ortsnamnsmyndigheten.

Där gjordes en utredning där man konstaterar att namnet Sillnäsbyn är ändamålsenligt och logiskt med en lokalisering i detta geografiska område. "Lantmäteriet konstaterar att de fåtal Sillnäs-namn som redovisas i våra grundläggande geodata alla huvudparten knytas just till detta område: Sillnäs, namn på näset ut i Östersjön, Sillnäs naturreservat, Sillnäsanabben, en kobbe utanför Sillnäs, Sillnäsudde, namn på fyren på Sillnäsanabben." med hänvisning till Kulturmiljölagen och förordningen. Ortnamnsmyndigheten godkände alltså namnförslaget i mars 2017.

De flesta i byn tyckte nog att det vara bra att byn fått ett namn och vi fick många tack för att vi kommit med förslaget. Alla var dock inte nöjda med namnet och ville till exempel inte ha något med sill. Det finns för en del av byn en förening som heter just Sillnäsets samfällighetsförening och kritikerna drev där igenom att beslutet skulle överklagas. Man klagar inte på namnet men på hur det kommit till. Men myndigheten har ingen skyldighet att underrätta den föreningen. En mera adekvat åtgärd från föreningen hade varit att komma in med ett alternativt namnförslag, men det gjorde man inte.

Efter två år hos regeringen kom de fram till att överklagan inte kunde godtas eftersom den kommit in för sent. Därmed borde saken vara avklarad. Men det finns personer i byn som uppenbarligen grämer sig över att det inte var de som kunde ta åt sig äran av att ha kommit med ett namnförslag. Under de 30 år vi varit här har Sillnäsföreningen aldrig visat något som helst intresse av ett namn på byn. Så varför skulle man ta upp namnfrågan med dem? Det visar sig ju också att detta inte hade kunnat leda någon vart över huvud taget. I den där föreningen kan man inte enas om ett namn. Likväl har nu styrelsen överklagat beslutet att överklagan kommit in för sent. Den överklagan kommer inte att leda någon vart. Detta handlar bara om grämelse hos ett fåtal personer och obstruktion.

Sillnäsbyn är ett passande namn på en by som genomkorsas av Sillnäsvägen, som leder till Sillnäset. Det tror jag att de flesta kan hålla med om.

Alf Ronnby