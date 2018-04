SD rustade att ta över

Det är nu dags att Sverigedemokraterna tar över rodret för att vi ska kunna styra prioriteringarna i politiken efter hur kommuninvånarna faktiskt vill ha det. Efter att ha varit representerade i Sölvesborgspolitiken i 20 år besitter vi nu den erfarenhet och den kompetens som behövs för att ett maktskifte ska vara möjligt.

En fråga som är avgörande för i princip all övrig verksamhet, såväl på nationellt plan som lokalt, kommer fortsatt att vara en mer ansvarsfull invandringspolitik. Det är inte rimligt att kommunens medborgare ska behöva få en sämre välfärd för att övriga partier inte kunnat göra nödvändiga prioriteringar. Kommunernas kostnader för den massiva invandring som skett under de senaste åren kommer under nästa mandatperiod få full effekt då statens statsbidrag upphör. I detta är det viktigt att ansvar tas för att säkra välfärden och för att förhindra en socialdemokratisk skattehöjning som riskerar att bli ännu mer skadlig för konjunkturläget.

Vi vill se att Sölvesborgs kommun, liksom flera andra kommuner, säger stopp till nya anvisningar av nyanlända från Migrationsverket. Dessutom anser vi det vara dags att de ensamkommande som fått åldern uppskriven, och alltså ljugit om sin ålder, polisanmäls för brott mot bidragslagen i de fall de erhållit kommunalt stöd samt att felaktiga utbetalningar av bidrag återkrävs.

Ett maxtak behöver införas inom Sölvesborgshem för hur många som får vara folkbokförda i bostäderna. Detta för att felaktiga utbetalningar till personer som i själva verket inte har sin huvudsakliga dygnsvila på platsen – utan endast står skrivna där – ska kunna förhindras. Med en Sverigedemokratisk kommunpolitik i Sölvesborg kommer även integrationspolitiken i större utsträckning inriktas på anpassning till majoritetssamhället samt på stimulans till frivillig återvandring för icke självförsörjande migranter som riskerar att hamna i permanent utanförskap.

Vid ett kommande maktskifte är vi beredda att samarbeta, samtala och samverka med de partier som ger oss störst utdelning för vår politik. En röst på Sverigedemokraterna i kommunvalet den 9 september är en röst för en socialkonservativ politik med en nationalistisk grundsyn. Vi älskar Sverige – och vi älskar Sölvesborg. Vi är redo att ta ansvar.

Louise Erixon (SD)

Gruppledare Sölvesborg

Robert Lindén (SD)

Ordförande Sölvesborg