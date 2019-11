Så resonerar vi om äldrepolitiken i Ronneby

Foto: Marcus Palmgren

Svar till Laila Andersson insändare ”Gör det inte sämre för de äldre i Ronneby” (BLT den 13 november).

Som ordförande i äldrenämnden och företrädare för alliansen i Ronneby vill jag förtydliga hur vi kommer att arbeta för att det inte ska bli sämre för de äldre i Ronneby samt motverka äldres ensamhet och psykiska ohälsa.

I budgetförslaget för 2020-2021 från äldrenämnden ligger det ett förslag att ta bort matserveringspersonal på våra trygghetsboenden. Det innebär inte att vi ska stänga ner dagverksamheten. Det nämnden gör är att omfördela befintliga resurser för att få ut mer verksamhet och aktiviteter till de äldre i hela kommunen. Precis som Laila Andersson nämner är det förhållandevis få som äter på våra dagcentraler där äldrenämnden i dag betalat för matserveringspersonal. Därav tas den personalen bort och det satsas i stället på att utöka antalet aktivitetssamordnare.

Det kommer fortfarande att finnas möjlighet att äta på våra mötesplatser och trygghetsboenden med den skillnaden att det är boende och besökare tillsammans med aktivitetssamordnare som bestämmer varifrån man beställer maten, lunch ifrån någon restaurang, affär eller den kommunala maten om man så önskar. Utöver att vi behåller möjlighet till lunch för äldre på mötesplatserna så kan man i Ronneby också gå och äta på något av våra vård- och omsorgsboenden, även Vidablicks restaurang som fortsatt ska vara öppen. Detta tillsammans med att nämnden avsätter pengar till ideella föreningar för aktiviteter på trygghetsboenden gör att vi kan satsa på ökad kvalitet och erbjuda fler aktiviteter för äldre i alla större kommundelar.

Den förändring som sker från och med 2020 är att årsarbetstidsavtalet sagts upp gemensamt av arbetsgivare och Kommunal vilket gör att man inom äldreomsorg går tillbaka till någon form av fasta schema. Detta i kombination med att sittande regering har dragit tillbaka det riktade statsbidraget på åtta miljoner kronor till äldreomsorgen i Ronneby gör att man i budgeten förslår en sänkning av personaltätheten och går tillbaka till den bemanning man hade innan de riktade statsbidragen. Då det blir förändrad schemaläggning bedömer jag att det ändå kommer att bli en kvalitetsökning jämfört med den bemanning som fanns innan de riktade statsbidragen.

Budgeten för äldrenämnden har redovisats och diskuterats med intresseorganisationer genom Kommunala pensionärsrådet. Mig veterligen har det inte ändrats på riktlinjerna för biståndsbedömning för särskilt boende. Däremot har det kommit upp en fråga i nämnden om varför Ronneby har så få avslag per år till särskilt boende. Avslagen har legat på 1-2 per år de senaste åren, då en plats på särskilt boende kostar äldrenämnden cirka en miljon kronor per plats behöver nämnden titta över om vi möjligtvis är generösare i bedömningen än andra kommuner.

Är så fallet kan det frigöra medel som i stället kan användas för att öka kvaliteten på särskilda boenden för dem som verkligen behöver det och förbättra arbetsmiljön för personalen. Kan bara instämma i att vi behöver göra det mer attraktivt att jobba inom äldreomsorg. En av åtgärderna vi arbetar med för att förbättra för utbildade undersköterskor är att de i Ronneby kommun ska i större utsträckning arbeta med det de är utbildade till, det vill säga mer vård- och omsorgsuppgifter då serviceuppgifter till större del kan utföras av personal utan utbildning till undersköterska

Anders Lund (M), ordförande äldrenämnden Ronneby kommun