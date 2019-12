Ronneby vinnare i ny skatteutjämning

Foto: Marcus Palmgren

Det är inte så ofta, som jag finner anledning till att berömma regeringen. När det gäller förändringen i skatteutjämningen mellan kommunerna menar jag dock att regeringen åtminstone har kommit en god bit på rätt väg.

Det var de nya reglerna, som medförde att Ronneby kommun lyckades få ihop sin budget. Den del, som kallas för kostnadsutjämning, tillförde kommunen 87 nya miljoner. Det motsvarar en skattehöjning på kringsvid 1,60 kronor per beskattningsbar hundralapp.

Anledningen till det goda utfallet är dels ändringar i reglerna, men också ändringar i kommunens struktur. Ronneby kommun har tagit emot många flyktingar, avsevärt mer än övriga kommuner i länet. Regeländringarna synes ge belöning för detta. Det vore intressant om kommunen gjorde en analys om huruvida förbättringarna är tillräckliga för att täcka kommunens kostnader. Ty invandringen ger kostnader. Exempelvis är andelen barn med invandrarbakgrund så hög, i vissa förskolor eller skolor över 50 procent. Det kräver satsningar. Just nu har vi på tok för många obehöriga lärare.

Kostnadsutjämningen ger 2 930 kronor per invånare i bidrag till Ronneby kommun, mest i länet. Sämst utfall får Karlskrona kommun, som i stället får betala 1319 kronor per invånare. Skillnaden är formidabla 4 249 kronor per invånare. Hade Ronneby kommun fått samma utfall som Karlskrona, hade det blivit kringsvid 125 miljoner kronor mindre. På andra hållet: hade Karlskrona fått Ronnebys utfall, hade Karlskrona fått 250 miljoner kronor mer.

Kostnadsutjämningen skall utjämna förutsättningarna mellan kommunerna. Invandringen medför att Ronneby har fler barn i skola och förskola, därtill fler barn med ”extra behov”. Många invandrare har behov av vuxenutbildning. Därför får 1 767 kronor mer per invånare till förskola, grundskola och gymnasium, motsvarande 50 miljoner kronor för Ronneby kommun.

Det kan därtill finnas skillnader i den helt inhemska befolkningen. Därför får Ronneby 984 kronor mer per invånare, motsvarande cirka 29 miljoner kronor, till individ- och familjeomsorg.

Ronneby har sedan länge en större andel äldre. Äldreomsorg kostar. Därför får Ronneby 1567 kronor mer per invånare, motsvarande ca 47 miljoner kronor per år för kommunen.

Ser man på utfallet för andra kommuner i landet, blir intrycket att de nya reglerna ger ett märkbart tillskott till de kommuner, som har tagit emot många flyktingar. Bra, menar jag. Flyktingmottagandet skall bäras av alla. Landet får därtill ett välkommet tillskott av unga individer. Ronneby kommun bör likväl undersöka om förbättringarna är tillräckliga.

Vad gäller Ronneby kommun störs jag av att det i budgetunderlagen alls inget nämns om förändringarna i kostnadsutjämningen. På sitt sätt är det mest anmärkningsvärt att inte socialdemokraterna betonar förändringarna. Moderaterna var, på riksnivå, åtminstone initialt, motståndare till förändringarna. Man ville vänta.

Sune Håkansson

Ronnebypartiet