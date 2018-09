Reparera, renovera, laga i stället för att köpa nytt

Foto: Roald

Att producera nytt är energikrävande. Det kan också medföra andra miljöproblem i samband med till exempel utvinning av metaller eller vid odling av bomull till nya kläder. Utsläpp sker också vid själva tillverkningen i fabriken.

Därför är det viktigt att förlänga livslängden på till exempel din mobil eller ditt klädesplagg genom att laga (eller skänk hela plagg till t ex second hand). När det inte längre går att laga så lämna prylen till återvinning. Då kan råvarorna från denna komma till nytta i nya produkter. Och därmed åtgår i bästa fall inga nya råvaror alls. Köp främst second hand när ditt plagg till sist tjänat ut.

Liksom vid lagning kan du då spara såväl pengar som miljön. För vitvaror finns även så kallat rep-avdrag (ingår i rut-avdraget), vilket kan göra att du får en billigare reparation. (Då en pryl eller din bil av en viss ålder gör av med mer energi, eller ger mer utsläpp vid användandet, än vad en ny sådan gör vid tillverkning och användning, kan det dock löna sig miljömässigt att köpa helt nytt.

Eller kommer du fram till att du klarar dig helt utan en viss konsumtionsvara? Grattis! För då är både din plånbok och miljön en verklig vinnare! Miljövänliga veckan, vecka 40, har i år temat ”Fixa grejen”. Då finns Naturskyddsföreningen på din ort ute och informerar.

Anders Lind, Naturskyddsföreningen Olofström