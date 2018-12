Omänskligt att förbjuda tiggeri

Foto: Hossein Salmanzadeh

Erik Ward, Hörvik, svarar på Alf Ronnbys debattartikel ”Tiggeriet löser inte tiggarnas problem” (BLT den 22 december).

Tiggeriet kan sannolikt inte lösa tiggarnas problem på längre sikt men frågan är om tiggeriet på kort sikt kan hjälpa utsatta människor att få en drägligare tillvaro i väntan på de mera långsiktiga lösningarna.

De åtgärder som måste till för att på ett varaktigt sätt lösa de omfattande problem som föreligger kräver lång tid och med fortsatt hjälp från EU. I väntan på detta måste dessa utsatta människor får en chans att överleva. Man kan jämföra det med en blomma som kräver vatten för att överleva och som väntar på en varaktig lösning på vattenbristen. I avvaktan på att vattenbristen får en varaktig lösning behöver blomman en tillfällig lösning för att kunna klara sig till den slutliga lösningen på problemet. När problemet är löst kan blomma blomstra igen. Så gäller säkerligen även för tiggarna.

När det gäller det yngre paret i Mjällby, som min familj har lärt känna under flera år, så vill de inget annat än att arbete. Båda har under sommaren och hösten plockar jordgubbar och gurkor. Även deras äldste son har varit här och arbetet för att dra in pengar. De söker alla arbeten de kan få men det är inte lätt att som ”utlänning” utan utbildning få något arbete. De får nöja sig med okvalificerade arbeten vilka de tar så fort dom hittar någon som vill ha hjälp.

Deras ”tiggande” och arbetande har lett till att de kunnat skaffa el i sitt hem och att deras barn kan gå i skolan och utbilda sig för att i framtiden ha en utbildning som ger större chans till arbete.

Det förekommer säkert välbesuttna som erbjuder arbete som vida understiger normal lön för utfört arbete och på så sätt på ett otillbörligt sätt utnyttjar människor i nöd.

Det går inte att blunda för att det förekommer en del brottslig verksamhet i samband med tiggeriet men detta sköts av polisen och domstolarna. Ett bra exempel på detta är den dom som tingsrätten i Växjö avkunnat där flera personer dömts för oegentligheter i samband med tiggeri och människohandel.

De flesta tiggarna är ärliga och ser tiggeriet som det enda sättet att lösa ett akut problem för att överleva. Att förneka dem detta framstår som omänskligt och egoistiskt. Sedan är det upp till var och en och avgöra om man vill skänka pengar eller inte. Att stoppa tiggeriet leder bara till att utsatta människor fortsätter att bli lidande i avvaktan på mer varaktiga lösningar.

