Nu hotar höga VMAB-taxor

Det kommunägda VMAB (miljö- och renhållningsföretaget) kan snart tvingas till ytterligare taxehöjningar med tanke på både dess nuvarande och kommande ekonomiska bördor.

I år har taxorna höjts och blivit olika för de tre ägarkommunernas (Karlshamn 50 procent, Olofström och Sölvesborg 25 procent vardera) fastighetsägare. Samma bolag – skilda taxor.

Är detta förenligt med likställighetsprincipen och även från andra utgångspunkter acceptabelt, frågar sig nu flera kommuninvånare.

Strax innan julhelgen beslöt VMAB:s bolagsstämma att inte sätta det ekonomiskt krisdrabbade företaget i likvidation, att fastställa en upprättad kontrollbalansräkning och att anmäla dess tidigare erfarne revisor till revisorsinspektionen. Likvidationen kunde undvikas genom att ägarna – de tre nämnda kommunerna – snabbt och oväntat samt synnerligen obehagligt för i varje fall hälftenägaren Karlshamn fick plocka fram hela 18 miljoner i räddningsaktionen.

Alltså 9 miljoner för Karlshamn i en plötslig extrautgift, som fick såväl ekonomiansvariga som politiker att dra ned mungiporna och kanske utstöta mindre lämpliga ord. Kommunens ekonomi är ju redan långt mer än ansträngd – den är i farozonen och kräver akuta och påtagliga besparingsaktioner. Planerade större satsningar som biblioteks- och kulturhuset på östra kajen som det spektakulära torgprojektet begravdes från en dag till en annan. Kommunalrådet hade fått kalla fötter för sitt pastorats allt större röda siffror. Svångremmen ersatte de vida och storslagna vyernas filosofi vid kommunstyrelsens sammanträdesbord.

Men ännu har insikten om att man också bör stoppa det pågående arbetet med att bygga en helt ny återvinningsanläggning för 25 miljoner kronor i Munkahus inte infunnit sig. Den ska enligt VMAB:s krav omfatta cirka 16 000 kvadratmeter. Enligt handläggaren i Rådhuset ska sedan bolaget arrendera den och betala 1,6 miljoner i årligt arrende. Avtalet med kommunen är 20-årigt.

Alltså ytterligare en stor årlig utgift för VMAB, plus de minst 40 miljoner, som krävs fram till år 2053 för sluttäckning av deponier. Pengar som ska tas in via taxorna. Chockhöjningar av dessa är då nästan ofrånkomliga. 9 miljoner plus 30 miljoner, plus 40 är alltså 79 miljoner i väntade utgifter, vartill skall läggas de stora ränteutgifterna för VMAB:s nuvarande stora lån.

Karlshamns tidigare kommunalråd, Sven-Åke Svensson (S), lämnar sannerligen inget ekonomiskt stabilt företag efter sig, när han i vår lämnar ordförandeskapet i VMAB. Bäva månde efterträdaren, Mats Bondesson från Centerpartiet.

Men det finns ett sätt att minska dessa stora bördor för VMAB och kommunen. Eller två:

Låt återvinningen vara kvar i Tubbaryd, där den kan utvidgas med 2 000 kvadratmeters yta eller mer. Det är den i särklass bästa lösningen. Den näst bästa är att förvärva den återvinningsanläggning som Stena lämnade i Munkahus i fjol och som enligt vad ansvarig chef förtäljde mig kommer att säljas. Anläggningen ligger bara ett stenkast från den tilltänkta och är – kan man tänka sig med ett leende – nästan på pricken också cirka 16 000 kvadratmeter vad gäller markytan. Därtill försedd med contanierplatser,erforderliga nivåskillnader, kontorsbyggnad, dusch och omklädningsrum för personalen.

Låt för all del, beslutande politiker, inte leendet stelna på läpparna eller nybyggnadsprestigen fälla avgörandet. Det finns ju ett stort antal andra utgiftshål att täppa igen för 25 eller 30 miljoner.

Bengt Olof Dike