Nej-sägaren Annie Lööf

Nej-sägaren Lööf och Centerpartiet har förhalat regeringsbildningen.

Genom att vara det största partiet och med 144 mandat i ryggen har Socialdemokraterna trumf på hand. Efter att Annie Lööf röstat bort Stefan Löfven sa hon också nej till Ulf Kristersson som statsminister i linje med sitt partiprogram, som vill försvara medmänsklighet, tolerans och öppenhet för allas lika rätt och värde.

I sin strävan att sopa ihop resterna av alliansen försöker Kristersson hävda att det sprids vrångbilder om M:s ideologi och säger, att de som menar att M kan bli en del av ett högerkonservativt block har inte fattat någonting. Jag tror tvärtom att de har fattat en hel del.

Men lika lite som man behöver tala om att man är vuxen om man är vuxen, lika lite behöver man tala om att man inte tänker ingå i ett högerkonservativt block om man inte kan tänka sig att göra det. M förmår inte stå upp varken gentemot SD eller mot odemokratiska strömningar inom M. M:s tystnad inför partiets samarbeten med SD i kommunerna är talande. Sakpolitiskt kommer M oftast till korta. När rikspolischefen i en intervju minst tio gånger uttrycker att vi måste minska tillväxten av de ungdomar som kommer in i brottslig verksamhet, har M allt fokus på polisiära åtgärder, och samtidigt tydliggörs partiets oförmåga till förebyggande insatser för ett bättre samhälle.

Annie Lööfs eget sonderingsuppdrag under sakpolitiska förespeglingar var bortkastad tid. Hennes kravlista inför förhandlingarna med S var ultimativ, rent av dumdristig. Den var inte en värdig förhandlingsingång. Den inbegrep på förhand ett nej från båda parter, och kan jämställas med om S skulle gett M uppdraget att föra S-politik. Annie Lööf sa därmed nej till blocköverskridande politik och hennes förtroendesiffror rasade. Om Annie Lööf och C vill att det raset ska fortsätta så kan C ändra sig och - i strid med sin värdegrund - säga ja till en M, KD-regering eller till en alliansregering, som är beroende av stöd från SD. En sådan regering torde inte bli långvarig på grund av mandatfördelningen och på grund av SD:s agenda.

Inge Johansson, Kallinge