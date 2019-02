Vi har under några veckor läst om ett före detta kommunalråd som tagit ut dubbla löner under några månader. Det som förvånar mig är att det är väldigt tyst från det socialdemokratiska partiet, både lokalt och på riksplanet. Därför kan det inte tolkas på annat sätt än att detta är helt OK.

Socialdemokraten brukar ju vara snabba på att kommentera andra partiers medlemmars "snedsteg" men när det gäller egna medlemmar är det tyst.

Trogen skattebetalare